Синоптики обещали грозу жителям северных районов Карелии

В четверг, 7 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +11...+13 °C. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Днем по северным районам местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на юге юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +9...+14 °C.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале днём +10 °C.

В Кеми днём +9 °C.

В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце и Пудоже днём +13 °C.

В Сегеже и Сортавале днём +12 °C.

В Суоярви ночью +1 °C, днём +13 °C.