Суд конфисковал у жителя Карелии автомобиль

Жителю Питкярантского округа, ранее не имевшего судимостей, назначили наказание за повторное управление транспортным средством в пьяном виде, сообщили в паблике Питкярантского городского суда.

По данным источника, ранее мужчине был назначен административный арест за вождение в пьяном виде, но он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил нарушителю наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме того, принадлежащий мужчине автомобиль конфискован в собственность государства.

Приговор суда вступил в законную силу.