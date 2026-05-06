Россиянка-рабыня рассказала о перепродаже людей в Азии

Россиянка, сумевшая выбраться из рабства в Мьянме, рассказала в беседе с РИА Новости, что попавших обманом в мошеннические схемы людей могут перепродавать или использовать в преступных операциях.

По словам женщины, она увидела объявление о работе в одном из популярных Telegram-каналов, где публикуются вакансии в странах Азии, и откликнулась на него. Собеседование проходило в обычном режиме и не вызвало у будущей рабыни подозрений.

Россиянка подчеркнула, что ей удалось избежать худшего сценария благодаря быстрой реакции, поскольку позже она узнала о практике перепродажи людей между преступными структурами.

«Жертв завлекают через соцсети и мессенджеры обещаниями о работе с высоким заработком, а по прибытии в страну у них отбирают документы и под угрозой применения физической силы заставляют участвовать в международных схемах кибермошенничества»,

— говорится в публикации.

Сообщается, что россиянку в апреле этого года освободили из скам-центра в Мьянме.