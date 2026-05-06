06 мая 2026, 15:35
По карельской столице проехал «Троллейбус Победы»

В троллейбусе в Петрозаводске прозвучали песни военных лет, пассажирам вручили георгиевские ленточки
Курсанты Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского исполнили для горожан в «Троллейбусе Победы» любимые песни и прочитали стихи военных лет, сообщили в паблике Петрозаводского городского совета.

Троллейбус прошёл по маршруту № 4, и на всём пути его следования кадеты читали стихи, исполняли песни военных лет и дарили пассажирам георгиевские ленточки.

Ранее жителей карельской столицы пригласили на праздничную программу 9 мая.

