По карельской столице проехал «Троллейбус Победы»

Курсанты Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского исполнили для горожан в «Троллейбусе Победы» любимые песни и прочитали стихи военных лет, сообщили в паблике Петрозаводского городского совета.

Троллейбус прошёл по маршруту № 4, и на всём пути его следования кадеты читали стихи, исполняли песни военных лет и дарили пассажирам георгиевские ленточки.

Ранее жителей карельской столицы пригласили на праздничную программу 9 мая.