06 мая 2026, 15:35
По карельской столице проехал «Троллейбус Победы»
В троллейбусе в Петрозаводске прозвучали песни военных лет, пассажирам вручили георгиевские ленточки
Фото: «Петрозаводск говорит»
Курсанты Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского исполнили для горожан в «Троллейбусе Победы» любимые песни и прочитали стихи военных лет, сообщили в паблике Петрозаводского городского совета.
Троллейбус прошёл по маршруту № 4, и на всём пути его следования кадеты читали стихи, исполняли песни военных лет и дарили пассажирам георгиевские ленточки.
Ранее жителей карельской столицы пригласили на праздничную программу 9 мая.