«ПКС-Тепловые сети» укрепляют инфраструктуру на Перевалке

Работы направлены на предотвращение внештатных ситуаций при эксплуатации инженерных объектов

На участке ведутся земляные работы: производится разработка траншеи для укладки новой дренажной трубы диаметром 200 мм и протяженностью порядка 10 метров. Параллельно осуществляется шурфление кабельных линий – вскрытие грунта для точного определения расположения подземных кабелей, чтобы обеспечить безопасность проведения работ.

Ключевая цель – организация эффективного отвода поверхностных вод из тепловой камеры № 151. Подобные объекты являются важными элементами системы теплоснабжения, обеспечивающими доступ к оборудованию тепловых сетей.

Завершение работ запланировано в кратчайшие сроки с последующим восстановлением благоустройства территории. В «РКС – Петрозаводск» продолжают использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы последовательно выполнять проекты по повышению надежности теплоснабжения.