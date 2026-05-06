06 мая 2026, 15:06
Карельская библиотека нуждается в сильных руках
Добровольцы будут носить книги и двигать мебель - помощь требуется на несколько часов
Одной из библиотек Петрозаводска требуется помощь волонтеров. Потрудиться несколько часов просят в Центральной городской детской библиотеке им. В. М. Данилова.
Помощникам нужно будет носить книги и двигать мебель. Помощь волонтеров нужна 12 мая с 10:00 до 13:00.
«Библиотекари — женщины, им одним с этой задачей не справиться», - говорят в учреждении.
Библиотека на Гоголя до 30 сентября закрыта на ремонт. В ней создают первую модельную библиотеку в столице Карелии. Ремонт обойдется в 15 миллионов рублей.