Петрозаводчан приглашают на праздничную программу 9 мая

Глава Карелии опубликовал у себя на странице программу основных праздничных мероприятий, посвященных 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В день Победы в Петрозаводске праздничные мероприятия начнутся с 10.00. Состоится торжественная церемония возложения венков к мемориальным комплексам.

В 14:00 стартует акция-шествия «Бессмертный полк». Участники акции пройдут с портретами своих героев с площади Ленина до площади Кирова. Кроме того, жители Карелии могут принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн. Для этого нужно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru до 6 мая включительно.

На площади Кирова в 12.00 начнется праздничный концерт. На главной сцене выступят творческие коллективы города, ансамбли, а также ведущие солисты и артисты театров.

Кроме того, в 15.00 пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города, на площади Кирова состоится Всероссийская акция «Солдатская каша», а также для горожан проведут мастер-классы и концертную программу в рампах проекта «Поzывной – Победа».

Около Национального театра расположится ярмарка-выставка карельских мастеров, на площади у здания МВД будет работать интерактивная площадка Централизованной библиотечной системы к 85-летию организации партизанского подполья в Республике Карелия в годы Великой Отечественной войны. В створе пр. Карла Маркса – ул. Дзержинского пройдет музыкально-танцевальная программа: концерт духового оркестра Детской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало, выступление танцевальных коллективов, участников фестиваля «Танцуют все!», концерт творческого коллектива «Погоны Отчизны» и многое другое.

В 21:00 состоится праздничный фейерверк «Салютует Родина Героям!».

