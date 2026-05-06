Заброшенный пустырь вместо торговой точки вырос в карельском городе

Власти Кемского округа разбираются с земельным участком, на месте которого должен был появиться торговый комплекс, но который на деле стал заброшенным пустырем. Об этом сообщается в паблике администрации округа.

По данным источника, земельный участок на шоссе 1 мая находится в долевой собственности двух владельцев, один из которых живет в Москве. Планы постройки там торговых рядов не воплотились в жизнь. Сейчас территория захламлена мусором, заросла сорняками и кустарником. Здания находятся в полуразрушенном состоянии.

Отмечается, что собственникам выставлено требование в течение месяца привести участок и здания в надлежащее состояние. При этом указано, что в 2022-2024 годах владельцам уже направлялись требования о наведении порядка, но ничего не изменилось.

