Жителей северных районов Карелии погода опечалит снегом и дождем

В четверг, 7 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 °C, днём +11...+13 °C. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью на севере небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем по северным районам местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, днем на юге юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3...+2 °C, днём +9...+14 °C.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -1 °C, днём +10 °C.

В Кеми ночью -1 °C, днём +9 °C.

В Кондопоге ночью +2 °C, днём +13 °C.

В Медвежьегорске ночью +2 °C, днём +13 °C.

В Олонце ночью 0 °C, днём +13 °C.

В Пудоже ночью +1 °C, днём +13 °C.

В Сегеже ночью +2 °C, днём +12 °C.

В Сортавале ночью 0 °C, днём +12 °C.

В Суоярви ночью +1 °C, днём +13 °C.