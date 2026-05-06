Россиянам назвали опасные места на даче для детей

Инструктор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова перечислила самые опасные места на даче для детей. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметила Абрамова, колодцы, выгребные ямы и накопители воды представляют наибольшую опасность для малышей. Важно исключить их на участке, если же это невозможно, то нужно сделать их максимально недоступными для ребенка. Иначе может случиться трагедия, предупредила эксперт.

Также Абрамова подчеркнула, что взрослые в любом случае должны постоянно контролировать перемещения детей на дачных участках.

Ранее сообщалось о том, что крыша колледжа обрушилась в российском городе.