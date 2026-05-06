06 мая 2026, 15:57
Крыша колледжа обрушилась в российском городе
Почти 100 человек эвакуированы из здания учебного заведения в Екатеринбурге
В Екатеринбурге днем 6 мая произошло обрушение крыши здания колледжа технологий и предпринимательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.
По данным источника, в результате инцидента обрушилась крыша спортзала. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. В этот момент в спортзале занятий не было. Из здания были эвакуированы 97 человек. О пострадавших информации пока нет.
Очевидцы сообщили о том, что помимо крыши повреждены стены здания и окна. Территорию вокруг колледжа оцепили.
