06 мая 2026, 15:57
Россия

Крыша колледжа обрушилась в российском городе

Почти 100 человек эвакуированы из здания учебного заведения в Екатеринбурге
маячок скорая
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Екатеринбурге днем 6 мая произошло обрушение крыши здания колледжа технологий и предпринимательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС региона.

По данным источника, в результате инцидента обрушилась крыша спортзала. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. В этот момент в спортзале занятий не было. Из здания были эвакуированы 97 человек. О пострадавших информации пока нет.

Очевидцы сообщили о том, что помимо крыши повреждены стены здания и окна. Территорию вокруг колледжа оцепили.

Ранее сообщалось о том, что заброшенный пустырь вырос вместо торговой точки в карельском городе.

Обсудить
Метки: 
екатеринбург
крыша
обрушение