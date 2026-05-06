Набережную в Петрозаводске перекопают

В любимом месте для прогулок петрозаводчан развернутся масштабные работы. Строители будут менять плиты. Также обновят уличное освещение, сделают архитектурную подсветку, изменят газоны.

Городские власти предполагают и установку новых малых архитектурных форм. В перекопанном виде набережная будет находиться до осени.

Работы по реконструкции Онежской набережной проведут в несколько этапов. Первый начнется во второй половине мая и затронет участок от ротонды до створа проспекта Ленина. Работы здесь будут вестись до конца июня – планируется успеть до празднования Дня города. Затем строители перейдут к участку от створа проспекта Ленина до бывшего речного вокзала и завершат работы к октябрю, сообщается на странице главы карельской столицы.

В ходе работ постараются сохранить малиновый кварцит и использовать его в ремонте Онежской набережной.