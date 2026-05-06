Землетрясение магнитудой 4,4 балла случилось в российском регионе

Вблизи Курильских островов 6 мая произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя станции «Южно-Сахалинск».

По данным агентства, эпицентр подземных толчков находился в 185 километрах от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 23 километра. Отмечается, что разрушений на островах нет, тревога цунами не объявлялась.

