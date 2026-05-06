06 мая 2026, 14:32
Жителям и гостям Сортавальского округа дорожники принесли извинения
В Сортавальском округе начался капитальный ремонт автодороги
В своем паблике глава Сортавальского округа Сергей Крупин сообщил о начале капитального ремонта автодороги Сортавала — Заозерный — Туокслахти.
По его словам, на объекте уже работает тяжёлая техника.
В рамках ремонта будет произведена очистка кюветов и удалена растительность, появятся тротуары на части дороги и система освещения до посёлка Заозерный.
«Работы будут проводиться на двух участках общей протяжённостью 3,5 км: от финского кладбища до остановки «Скалка» и от моста в п. Заозерный до п. Туокслахти»,
— уточнил Крупин.
Работы планируется завершить 15 октября этого года. За временные неудобства дорожники принесли извинения и просили заранее планировать маршрут.