Жителям и гостям Сортавальского округа дорожники принесли извинения

В своем паблике глава Сортавальского округа Сергей Крупин сообщил о начале капитального ремонта автодороги Сортавала — Заозерный — Туокслахти.

По его словам, на объекте уже работает тяжёлая техника.

В рамках ремонта будет произведена очистка кюветов и удалена растительность, появятся тротуары на части дороги и система освещения до посёлка Заозерный.

«Работы будут проводиться на двух участках общей протяжённостью 3,5 км: от финского кладбища до остановки «Скалка» и от моста в п. Заозерный до п. Туокслахти»,

— уточнил Крупин.

Работы планируется завершить 15 октября этого года. За временные неудобства дорожники принесли извинения и просили заранее планировать маршрут.