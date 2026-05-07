Разметку нанесли на нескольких улицах Петрозаводска

Разметку нанесли на улицах в центре, теперь петрозаводчане гадают, когда «линии» появятся в других районах карельской столицы.

«Товарищи! Что за праздник то у нас, Разметка появилась в городе!»

- с воодушевлением оставляли сообщения в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Разметку нанесли на улице Кирова, проспекте Карла Маркса и Ленина, Пушкинской. Пользователи сообщества предположили, что так в городе готовятся к 9 мая и стали гадать, когда разметку нанесут по всему Петрозаводску.

«Только что проезжал по Карла Маркса, увидел разметку, как будто мелом нарисовано, наверное, перед 9 мая. И закончилась она за площадью Кирова сразу», - писали пользователи.

«К сожалению, пока только в центре. Остальную к сентябрю нарисуют. И по старой доброй традиции через месяц сотрется».

«На Лесном проспекте нарисуют только в октябре, как в прошлом году, как раз под снежок», - высказала мнение одна из участниц паблика.

«Это зрительные галлюцинации, не может у нас разметка раньше октября появляется», - пошутили в комментариях.

Также сомнения вызвало и качество краски. Кто-то допустил, что разметку нанесли меловой краской и она быстро сотрется.