Петрозаводчане переживают за судьбу детского сада «Якорек»

Горожане переживают за будущее здания дошкольного учреждения на Сегежской улице в столице Карелии. Своими опасениями они поделились в паблике «Подслушано в Птз».

Автор публикации предположил, что здание детсада № 115 может ждать такая же судьба, как и здание бывшей школы № 8 на улице Волховская. Здание простаивает годами и медленно разрушается, найти ему применение до сих пор не смогли.

Что касается здания садика на Ключевой, то горожане предложили отдать его под нужды школы, но сперва сделать ремонт. Также отметили, что в садике хорошая территория для прогулок.

«Здание школы №8 так и стоит. Теперь такая же судьба ждет старое здание детского сада 115 «Якорек». Хорошо построили новый детский сад и туда перевели детей. Может старое здание отремонтировать пока не поздно, и использовать под начальные классы. Чтоб в школе не учились дети в две смены. Также было и с 33 школой, после рождаемость поднялась и открыли опять детский сад в этом здании. Много средств вложено и площадки хорошие для прогулок», - высказали мнение в паблике.