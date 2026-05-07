В одном из районов Карелии заговорили о вспышке опасного заболевания

В одном из районов Карелии заговорили о вспышке заразного и опасного вирусного заболевания, вызывающего у собак воспаление ЖКТ. Особенно тяжело заболевание переносят щенки.

О случаях парвовирусного энтерита в Калевальском районе сообщили в паблике «Подслушано в Калевале». В настоящее время ветеринары спасают одну собаку, ей назначено лечение.

«В Калевальском районе вспышка парвовирусного энтерита у собак. Болезнь протекает очень тяжело. Высокая смертность. Тяжело лечится. Симптомы - полный отказ от еды, частая рвота, в том числе тягучей пеной. Передается воздушным путем, собаке достаточно понюхать возможный источник вируса или попить из лужи»,

- пишут в сообществе. Автор публикации призвал беречь питомцев, водить их на коротком поводке, не давать ничего обнюхивать и постараться ограничиться в прогулках.

В комментариях написали о гибели щенка, но точную причину хозяева не знают – отравился ли питомец, или подхватил опасную болезнь.

В качестве защиты от опасной для собак болезни является вакцинация, непривитых щенков рекомендуют не отпускать на прогулку и не давать им контактировать с другими собаками. Парвовирусный энтерит поражает животных, для человека не опасен.

