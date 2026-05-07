Убийца надругался над 85-летней пенсионеркой в Карелии

Следователи раскрыли тяжкое преступление, совершенное в Карелии 18 лет назад. Жертва издевательств, в том числе сексуального характера, не выжила.

Преступление было совершено в мае 2008 года в квартире на улице Рудакова в Питкяранте. В отношении 85-летней жительницы дома нетрезвый злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера, жестоко избил и причинил «проникающее колото-резаное ранение». Пенсионерка скончалась на месте расправы. Найти причастного к гибели пожилой женщине сразу не могли, расследование было приостановлено.

Следователи и криминалисты повторно изучили детали дела, допросили свидетелей и установили личность злоумышленника. Им оказался сосед погибшей, с которым жертва была знакома.

«Собран исчерпывающий объем доказательств, включая заключения судебных медицинских, генетических и иных экспертиз, протоколы следственных действий и показания свидетелей, подтверждающие причастность обвиняемого к содеянному», - сообщили в Следкоме Карелии.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.