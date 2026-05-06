Петрозаводчанка создала проект «Вместе против травли»

Петрозаводчанка Екатерина Михайлова столкнулась с тем, что ее сын подвергался в школе травле. Она обратилась к учителям, организовала встречу с родителями тех детей, кто был в этой ситуации агрессорами, и поняла, что без ее помощи ребенок не справится с этой проблемой. Екатерина решала вопросы буллинга в школе, где учится ее сын. А вместе с тем стала автором проекта «Вместе против травли»(12+).

«Сначала мы придумали проект грандиозный с большим бюджетом. Но потом поняли, что нужно снимать и делать уже сейчас, нам некогда заниматься поиском средств и другой организацией для большого фильма. В итоге мы сняли этот фильм-инструкцию на телефон, сами смонтировали, нашли специалистов: психолога, педагога, юриста, юных актеров, которые стали участниками этого проекта. Я надеюсь, что эта инструкция станет большим помощником для тех, кто оказался в такой же ситуации, как я со своим ребенком. Для него поход в школу стал адом. Он старался как можно чаще болеть, испортился аппетит, он стал вялым. Для меня это был сигнал тревоги. И рассказать о том, что тебя обижают, унижают - это не «настучать». И я хочу, чтобы дети и родители об этом знали»,

- поделилась автор проекта.

Этот фильм — не просто кино. Это вклад активистов в создание безопасной и дружелюбной среды в школах, где каждый ребёнок сможет чувствовать себя защищённым и услышанным.

Фильм-инструкцию презентовали 4 мая - во Всемирный день предотвращения буллинга в Доме молодежи. Отметим, что Екатерине Михайловой удалось разрешить ситуацию травли для своего сына в школе. По ее просьбе группу агрессоров разделили и перевели в другие классы.