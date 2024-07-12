В мэрии Петрозаводска не скрывали эмоций в адрес пьяного виновника ДТП

Трагические события произошли в Петрозаводске ровно двадцать лет назад. Около 23.00 на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Мурманской произошла серьезная авария. Автомобиль «Жигули» с пьяным водителем за рулем врезался в маршрутку, которая от удара перевернулась. Пострадали девять человек, в том числе маленький ребенок. Пятерых пострадавших с травмами доставили в БСМП. Всю ночь медики боролись за жизнь молодой женщины, которая долго оставалась в очень тяжелом состоянии. После этого ДТП в мэрии была созвано экстренное заседание.

На место происшествия первыми прибыли спасатели, затем сотрудники ГИБДД и следом врачи. В микроавтобус, который принадлежал Лиге частного транспорта, врезались «Жигули», которым управлял нетрезвый водитель. По его вине пострадали не только пассажиры «Газели» и «шестерки», но и пешеход, который стоял на обочине. Кстати, за прошедший месяц на этом же месте авария, участниками которой стали легковушка и маршрутка, произошла уже во второй раз. В мэрии шло заседание, на которое был приглашен в том числе главный врач БСМП Владимир Петров: «Четыре человека от госпитализации отказались, они отпущены домой. Среди них был и водитель, который совершил это ДТП, его фамилию здесь называли – Гапонов, он был в сильной степени алкогольного опьянения».

«Эта сволочь приехала в больницу, ей оказали первую помощь, и он пошел спокойно домой, - мэр Петрозаводска Виктор Масляков не скрывал своих эмоций. – А у нас сейчас молодая семья… Женщина в тяжелейшем состоянии». Глава УВД Петрозаводска Сергей Самсонов заявил: «Я абсолютно согласен с позицией мэра. Пьяный за рулем – преступник».

Виктор Масляков озвучил и цифры: «Ситуация принимает серьезный оборот. Более сотни пьяных водителей еженедельно. Это много». Городские власти вместе с ГИБДД решили принять жесткие меры в отношении пьяных за рулем (и жаль, что не приняли их раньше, ведь такие заявления они делали задолго до этой трагедии). За 6 месяцев произошло 23 аварии по вине нетрезвых водителей. А с начала января 2004 года их было задержано более тысячи. По факту ДТП следователи завели уголовное дело. Какую меру выбрать для водителя Гапонова, должен был решить суд. Но грозить ему мог всего лишь штраф и лишение прав сроком до двух лет. Такого было несовершенство нашего законодательство, которое с тех пор изменилось.

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Ездить в маршрутках становилось не только опасно, но и дорого. Как раз в те дни стоимость проезда в частном микроавтобусе выросла до 10 рублей. До бывали у нас в те годы и совершенно бесплатные «Газели». Правда, для особых пассажиров. В рамках реализации программы РК «Школьный автобус» в Карелию прибыли тогда микроавтобусов марки «ГАЗ» для учеников в селах и деревнях.

Всего к 1 сентября в республику обещали прибыть 25 новых автобусов. Первые «Газели» были торжественно переданы представителям Пудожского, Пряжинского, Олонецкого, Беломорского и Лахденпохского районов. Таким образом транспортом были обеспечены 150 районных школ. В правительстве РК считали, что в перспективе каждая школа Карелии должна иметь свой автобус.

В селе Деревянное прошел любимый православными христианами праздник – Петров день, который отмечают 12 июля. Пожалуй, самым забавным конкурсом там стала «Мисс Корова». Правда, претендовала на корону тогда лишь одна участница конкурса – корова Милка.

Было время, когда жителям села Деревянное на праздник приходилось ездить в Петрозаводск. А потом стало наоборот – сюда ехали из города. В село переехала жить и работать предпринимательница Тамара Школа. С той поры жизнь в Деревянном забила ключом. На Петров день Тамара отмечали день рождения отца, которого и звали Петром. А у супруга отца звали Павлом. Так родилась идея построить часовню святых Петра и Павла.

За часовню принялись всем миром – кто доску прибьет, кто икону пожертвует. «Сруб мы привезли, подарили приходу, - рассказала Тамара Школа. – А так все, кто может, потихонечку помогает. Она уже второй год строится, уже под крышей». Праздник второй год отмечали здесь широко. Не все сельчане к нему привыкли, но были и такие, для кого он стал настоящей отдушиной. Александр Пономарев был рад: «Надо, чтобы люди встречались, веселились. Ведь у нас и так будни в основном серые, всё в работе». В будущем году обещали тут организовать торговые ряды, чтобы все местные умельцы могли продавать свои столярные работы. Село это не зря называется – Деревянное. Тамошние мастера умели изготавливать поделки из дерева, но почему-то сувениры, которыми торговали на празднике – солонки, плошки и ложки были привозные – из Петрозаводска. Мастера их привозили в большом объеме, и на празднике им нравилось. Кому-то даже чересчур. «В прошлом году я весь праздник проспал прямо на столе. Даже не помню, покупали у меня или нет. Может, так брали. Просто было очень весело», - признался один умелец.

Сельчане придумывали каждый раз новые конкурсы. Например, в 2004 году решили выбрать «Мисс Корову». Депутат ЗС РК Алесандр Кривкин открывал этот конкурс: «Я помню, когда в Деревянном было три коровы. Теперь больше ста!» Несмотря на выросшее количество, на дефиле явилась лишь одна корова. Остальные не захотели уходить с пастбища. Хозяин Милки Михаил Калмыков легкой победе радовался, ведь им полагался приз.

-На Миску не будете менять ее имя?

-Нет! Корова привыкает к своему имени. На другое имя она откликаться не будет.

Красавица Милка, йоркширской породы, разгуливала в веночке, и помимо мешка комбикорма ей подарили букет цветов. Но его она съела сразу.

Таким было 12 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

// фото «Петрозаводск говорит»