Бренд Карелии с 30-летней историей лишился поддержки властей

Предприятие народного промысла «Карельская керамика» ровно 20 лет назад оказалось на грани закрытия. Оно было не в силах самостоятельно справиться с ростом цен электроэнергию. Кроме того, уникальное предприятие с более чем тридцатилетней историей, продукция которого была известна далеко за пределами республики, лишилось поддержки властей.

Предприятие по изготовлению экологически чистой керамической посуды, который назывался тогда «Комбинат Прионежский», было единственным не только на всем Северо-западе страны. Оно было еще и единственным в селе Деревянное. Более ста жителей Деревянного работали именно здесь. Многие со дня основания. Гендиректор комбината Фред Сойтонен вспоминал, как все сами строили. Думали уже тогда, как создать более экономичное производство: «У нас нет ни газа, как на других предприятиях, где газ используют для обжига, ни мазута, которого тоже сегодня в республике нет. Мы построили экономичные печи с тем, чтобы меньше тратить электроэнергии».

Но эти экономичные печи работали круглосуточно. Причем, в режиме активного электропотребления. И даже ночью, когда электроэнергия дешевле, что ранее поощрялось. С 1999 года Региональная энергетическая комиссия, учитывая специфику производства, давала льготный тариф на электропотребление.

«С 1 января 2003 года этот тариф нам уже не дали. И даже не предупредили. Мы сами узнали только 6 февраля, что мы должны платить полный тариф за электроэнергию»,

- посетовал руководитель предприятия.

За три года стоимость электроэнергии выросла в три раза, отметил Фред Сойтонен. Угнаться за аппетитом энергетиков комбинат не мог. И так уже стоимость продукции взлетела в цене в два раза. При этом зарплата работников колебалась в пределах двух тысяч рублей (у бюджетников тогда было около трех).

Людмила Кяркинен работала на комбинате двадцать лет. Чтобы получить зарплату в полторы тысячи, ей необходимо было изготовить за день 110 горшков: «Работа тяжелая здесь. Руки устают. Все руками – форму поставить, снять, отформовать. Вот на таком станочке – надавишь… Нагрузка идет на мускулы, все болит». Но повысить зарплату работникам вряд ли удастся, признал директор. Если раньше комбинат платил за электроэнергию 20% себестоимости, то с января 2003 года пришлось платить 40%. Но работниц комбината волновала в той ситуации не столько зарплата, сколько наличие самой работы. Выбор был невелик: «Никаких перспектив. Или биржа труда, или искать где-то в городе. А значит, придется ездить».

Директор надеялся на помощь властей. Он разослал письма во все органы управления с просьбой не допустить разорения комбината, уникального предприятия, названного во всех карельских справочниках «достоянием республики». Он надеялся, что точку в истории комбината пока ставить рано. К сожалению, известный бренд Карелии не смог справиться с условиями рынка. Теперь керамикой у нас занимаются только мастера-одиночки.

В МУП «Спецтранс» состоялся небольшой и приятный митинг. Поводом послужил прием новой техники. В последний раз предприятие новые машины приобрело за год до этого. Но чтобы чисто убирать город и не быть постоянным объектом жалоб от горожан, «Спецтрансу» было нужно закупить еще почти столько же техники, сколько у них было на балансе на тот момент. Поэтому шесть новых машин, которые торжественно принимали почти все сотрудники «Спецтранса», стали серьезным подспорьем. «Приобретали машины, как и в прошлом году, по лизингу, - заявил директор предприятия Владимир Дадакин. – Лизинговая компания осталась та же. Наша администрация Петрозаводска совместно с депутатами из бюджета развития города выделила средства».

Водителей на новые машины выбирали советом коллектива. За новый руль хотели все. Но выбраны были самые опытные и аккуратные. Валерий Соловьев, например, отработал в «Спецтрансе» 35 лет. Ему в числе других достались ключи от новенького МАЗа. «Надо испытывать, - сказал он, забравшись в кабину. – Надо испытывать на линии, на погрузке. Там будет все ясно». Новая техника в тот же день должна была приступить к работе. Предполагалось, что эти машины будут убирать контейнерные площадки на территории всего города. Впрочем, руководство «Спецтранса» не надеялось, что эти машины решат проблему уборки мусора в городе. «Жалобы, конечно, уменьшатся. Но от них не уйти, пока мы не обновимся полностью. Это не секрет. И мы к этому будем стремиться, чтобы на предприятии техника была обновлена», - сказал Владимир Дадакин.

Кстати, это приобретение было на руку и городской администрации. Много говорилось о том, что к своему 300-летию Петрозаводск должен вновь стать одним из самых чистых городов России.

Таким было 16 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.