Погода подпортит настроение жителям Карелии 30 октября

Синоптики прогнозируют небольшие дожди в Карелии в пятницу

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в пятницу, 30 октября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем +4...+9°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днём +6...+8°С. Атмосферное давление будет слабо падать.