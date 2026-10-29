Петрозаводчане сдали почти 32 тонны старой резины за неделю

Муниципальное предприятие «Автоспецтранс» подвело промежуточные итоги по одному из направлений работы

фото: ПМУП «Автоспецтранс»

Муниципальное предприятие «Автоспецтранс» продолжает сбор отработанных покрышек. В паблике предприятия сообщили, что за неделю только на две площадки из четырех действующих петрозаводчане привезли 31,93 тонны шин.

Сдать старую резину в Петрозаводске можно бесплатно на площадках, где установлены специальные контейнеры.

Привезти покрышки можно по адресам: ул. Шотмана, 34 (у водонапорной башни); ул. Балтийская, 35; Вытегорское шоссе, 82 (территория ПМУП «Автоспецтранс»); ул. Попова, 7.

Специалисты предприятия напоминают: отработанные покрышки относятся к отходам IV класса опасности. Их запрещено оставлять на обычных контейнерных площадках или выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Организованный прием старой резины на четырех площадках в разных точках Петрозаводска – часть системной работы по поддержанию чистоты в городе, отмечают власти Петрозаводска.