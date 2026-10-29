Медведь растерзал опытного охотника

С сентября в Красноярском крае от лап медведей погибли девять человек

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В Красноярском крае в результате нападения дикого зверя погиб один из лучших охотников Виталий Елфимов.

Трагедия произошла 28 октября в верховьях реки Казыр. Что именно произошло – пока не раскрывается, но говорится о нападении медведя. Погибший считался одним из лучших охотников на медведей в регионе и сам выходил на хищников. После произошедшего в регионе застрелили крупного медведя.

Погибший охотник стал девятой жертвой медведей в Красноярском крае с сентября.

В Карелии также создают спецгруппы охотников для защиты от медведей. Недавно группу быстрого реагирования собрали в Сортавале из-за частого появления диких животных. В состав группы вошли сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, инспекторы охотничьего надзора и профильные специалисты.