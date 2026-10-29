В Карелии медицинских лабораторных техников лишили доплат за вредность

Специалисты Сортавальской ЦРБ обвинили руководство в дискриминации и требуют вернуть надбавки

изображение сгенерировано Алисой AI

В Карелии медицинские лабораторные техники потребовали вернуть льготы. Защиты прав работники отделения клинико-диагностической лаборатории ищут у профсоюза.

Техники Сортавальской ЦРБ выполняют те же должностные обязанности, что и фельдшеры-лаборанты. Специалисты указала, что их лишили ряда социальных гарантий и компенсаций. В частности, доплаты за работу во вредных условиях труда и ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда.

Официальная позиция работодателя сводится к тому, что рабочие места медицинских лабораторных техников являются новыми и еще не прошли специальную оценку, из-за чего для них установлены оптимальные условия труда, сообщили в профкоме профсоюза «Действие». С такой трактовкой профком не согласился.

Image

19 октября профсоюзная организация направила главврачу Сортавальской ЦРБ требование устранить нарушения трудового законодательства, так как усмотрела в действиях работодателя признаки дискриминации. Профсоюз потребовал произвести перерасчет заработной платы медицинским лабораторным техникам.