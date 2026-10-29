Ветеран СВО представит Карелию на турнире в Перми

Житель Кондопоги включится в борьбу за медали на «Кубке мужества»

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Участник специальной военной операции из Кондопоги Николай Шеляков представит Карелию на всероссийском физкультурном фестивале для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата «Кубок мужества» в Перми. Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелия».

Наш земляк выступит в соревнованиях по спортивному метанию ножа и настольному теннису.

Соревнования пройдут в Перми с 4 по 6 ноября и соберут более 400 человек — ветеранов боевых действий из разных регионов страны.

Напомним, в июле этого года наш земляк победил в соревнованиях по настольному теннису и стал бронзовым призером в спортивном метании ножа на «Кубке Защитников Отечества» Северо-Западного федерального округа по адаптивным видам спорта.