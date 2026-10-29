Человек погиб при налете БПЛА на регион России

Мирный житель умер после удара беспилотника под Белгородом

Фото "Петрозаводск говорит"

В Белгородской области есть погибшие и раненые в результате ударов противника за последние сутки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Шуваев.

По словам чиновника, в Белгородском округе атаку с неба не пережил мирный житель. Семь человек получили ранения в Грайворонском и Шебекинском округах.

Помимо этого, в больницы обратились пять человек, получивших осколочные ранения и акубаротравмы в предыдущие дни, уточняет оперштаб региона.

Ранее сообщалось, что массированный налет БПЛА на Москву отражен минувшей ночью.