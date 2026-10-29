Удивительные факты, связанные с Карелией, подтвердились документально

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 29 октября в 2006 году

фото стопкадр

Федеральной таможенной службе ровно 20 лет назад исполнилось 15 лет. И хотя юбилей небольшой, но важный. Накануне праздника сотрудники таможни передали в Национальный архив Карелии старинные документы.

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Музейные работы вели в таможне не первый год. А в 2006 году были найдены доказательства того, что в 20-е годы 20-го столетия в Петрозаводске уже существовала таможня. Управлял ею Сильвестр Деменчук. Имя восстановили, а фотографий нигде не оказалось. Но кто ищет – тот всегда найдет. В одной из петрозаводских газет случайно нашлось упоминание об этом легендарном человеке.

«Мы связались с автором этой публикации, он нам дал адрес внучки Деменчука. Она сейчас живет в Перми, и у родственников она все-таки нашла эту фотографию»,

- сообщил Александр Дьяков, пресс-секретарь таможни Петрозаводска.

Копию фотоснимка человека, который положил начало таможенному делу в Карелии, торжественно передали в архив. Архив не остался в долгу. За 330 лет до этого родился Георг Вильгельм Геннин, бывший начальник Петровских заводов. Во время его правления выходил Горный журнал, памятные страницы которого теперь появились в Таможенном музее.

«Это копии страниц из Горного журнала, где встречается упоминание о существовавших здесь таможенных органах и таможенных сборах, которые были»,

- пояснила Ирина Петухова, заместитель директора Национального архива РК.

Но не только эти копии документов в 2006 году пополнили музей. В сентябре в Санкт-Петербурге проходил конкурс профессионального мастерства среди таможенников Северо-запада. Наши специалисты заняли в нем первое место. Так что кубок стал украшением коллекции.

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В Петрозаводске продолжалась акция «Книга – кадету». В рамках акции Карельскому кадетскому корпусу различные предприятия и частные лица передали внушительный объем литературы. Например, в тот день к кадетам с подарками пришли представители «Карелэнерго».

Галина Константиновна Лобанок работала библиотекарем у кадетов с момента основания их корпуса – с 2005 года. Под ее охраной находились более трех тысяч книг. Это были разные издания – от справочной до художественной литературы.

«Дети спрашивают фантастику, ужастики… Разноплановое. Потому что интересы у детей разные. Компьютеры интересуют, журналы по компьютерам».

В те годы в Кадетском корпусе проходили обучение более сорока воспитанников. Маленькие солдаты с одинаковым рвением встречали как своих командиров, так и гостей. Раздалось оглушительное «Смирно!» - это вошли представители «Карелэнерго». Они собрали более двухсот книг. В акции участвовали работники всех филиалов предприятия.

Теперь комнату, где отдыхали кадеты, можно было смело переименовать в избу-читальню. Если раньше Влад Доршаков мечтал о компьютере, то теперь решил больше заниматься историей. Акция продолжалась, в корпусе ждали новых поступлений книг для воспитанников. Тем более, что для библиотеки решено было выделить более просторное помещение.

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Самые талантливые молодые люди Карелии были награждены Президентской премией. Среди ее обладателей – школьники, студенты, работающая молодежь, лидеры общественных объединений из Петрозаводска, Сортавалы, Костомукши и Кеми. Денежное вознаграждение они получили за свои достижения в исследовательской работе и в научно-техническом творчестве, а также в спорте и профессиональном мастерстве.

Сергей Беляков уже два года работал в БСМП. Сначала он был санитаром, а стал медбратом: «У меня мать медсестра, поэтому я сюда пошел, - размышлял Сергей. – Это семейное. Люди в белых халатах для меня привычны были». Обычно в приемном покое нет возможности поговорить, это самый напряженный участок работы. Людей туда привозили в самом разном состоянии. Интервью пришлось прервать – привезли больного. В 2006 году Сергей окончил медицинский колледж. Еще одним местом его работы был фельдшерский пункт на станции Деревянка. Там он был сам себе начальник. Победителем конкурса волонтеров он стал, будучи студентом. А заслужил он право участвовать в конкурсе, создавая волонтерский сайт медколледжа. Свои «победные» деньги он собирался потратить на транспорт, ведь до Деревянки нужно было добираться.

У Янины Пагоды трудовые будни еще впереди, но с профессией она определилась. Три года девочка серьезно занималась исследовательской работой по биологии. Елена Васильевна Дементьева, преподаватель школы №8 и научный руководитель с 9-го класса, во всем ей помогала: «Я могу сказать, что она уже совершенно сформированный исследователь, очень грамотный, пытливый. Не испытываю никаких проблем в работе с ней, она многое умеет и делает сама без моей помощи». За год до этого Янина стала победителем республиканского конкурса «Шаг в будущее», а в 2006 году ее работа была отмечена, как одна из лучших в Москве на Всероссийской эколого-биологической олимпиаде. Свою исследовательскую работу Янина собиралась вскоре применить на практике, поскольку она касалась приусадебного участка возле школы: «Мы там хотим клумбу создать. Там будут расти папоротники, черника, заячья капуста». Школу №8 ремонтировали, и класс Янины занимался в школе №4. Но свои труды президентская стипендиатка собиралась продолжать на родном участке.

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Таким было 29 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности