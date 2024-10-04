Круглую дату отмечает КПП «Вяртсиля» и его верные ласковые собаки

Контрольно-пропускному пункту «Вяртсиля» ровно 20 лет назад исполнилось 60 лет. Все те годы сотрудники КПП, а большинство из них были женщины, не только ловили нарушителей границы, но и как могли обустраивали свой быт и место службы. С 1 октября там должны были перейти на круглосуточный режим работы, но в том году Управление ФСБ отменило свое же распоряжение. И таможня работала по старому графику – с 7 утра до 11 вечера.

Конец сентября – не самое горячее время в Вяртсиля. Количество жителей России, стремящихся побывать за рубежом, и финнов, стремящихся вывезти из РФ алкоголь, бензин и сигареты, было гораздо меньше, чем в летние месяцы. И у сотрудниц даже было время подготовить к юбилею праздничную стенгазету.

Весь процесс проверки ручной клади и документов, заполнение деклараций занимают не более получаса. Раз-два – и ты уже за границей. Досмотр машин проходил чуть дольше. КПП Вяртсиля занимал третье место на Северо-западе по числу попыток провезти наркотики. Первые два – Выборг и Костомукша. В послужном списке пограничного пса Жан-Клода были десятки задержанных контрабандистов. В народе его за это называли «Адольфом». Туристы, заслышав грозное имя, пугались. И зря, говорили кинологи. Это был добрейшей души пес.

«Собаки у нас совсем не злые, потому что они работают с людьми. Они просто не имеют права быть злыми. Не воспитываются агрессивными», - заявил Его Байков, инспектор кинологической службы Сортавальской таможни.

Люди и собаки – особая гордость российской таможни. А вот техническим оснащением КПП Вяртсиля тогда похвастать не мог. Разве что специальным аппаратом для проверки документов. Так называемый «паспортный рентген» был подарен сюда по линии Европейского Союза. Кстати, 90% нарушителей карело-финской границы задерживались на нашей стороне. И финны были готовы поставлять к нам технику, лишь бы наши пограничники продолжали так же хорошо нести службу.

«Финны уважительно относятся, - признал Александр Денисенко, командир КПП. – И очень сильно надеются на то, что будем мы задерживать и в дальнейшем. Ставку они делают прежде всего на нас. Потом уже ищут сами».

Наркотики, взрывчатка – этим список недозволенного не ограничивался. Время идеологических диверсий не кануло в Лету вместе с исчезновением Советского союза. Накануне в Вяртсиля были задержаны финны при попытке провести в Карелию партию журналов с названием «Иисус – друг террористов». А на случай прорыва через границу самих террористов, на КПП была отработана специальная команда «Барьер». Что и продемонстрировали сотрудницы. Женщины участвовали не только в показательных выступлениях. Представителей слабого пола на этом КПП – 65%. Они отвечали за пересекающие границу большегрузные машины. Они досматривали железнодорожные составы, проходя в день по 10-15 километров. Они же в дождь и снег по 12 часов стояли на наблюдательном мосту. В 2003 году коллеги-мужчины сделали для них деревянный навес. Больше никакого благоустройства не предвиделось. Впрочем, к юбилею КПП командование обещало улучшить освещение. Тем более, что в Вяртсиля ожидали гостей – с визитом туда намеревался направиться журналист ВГТРК Эдуард Петров, который планировал снимать продолжение детективного документального сериала про «черных лесорубов».

Сейчас КПП исполняется уже 80 лет. Поздравляем всех причастных к этой круглой дате!

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«Три века русского искусства» - так назвали выставку, которая открылась в музее ИЗО РК. В экспозицию вошло более 60 работ из коллекции государственного Русского музея. И это далеко не все. В одном из залов открылся информационно-образовательный центр. Он назывался «Виртуальный мир Русского музея».

На выставке были представлены произведения на самом деле – трех веков. Работы подбирали так, чтобы показать самые разные жанры. Портреты, пейзажи, жанровая живопись. Не выезжая за пределы Петрозаводска, можно было увидеть картины Венецианова, Брюллова, Малевича, Рокотова. Это была перевозная выставка. Она побывала в Нижнем Новгороде, Саратове и Самаре. При этом в каждом городе экспозиция менялась.

«Это зависит иногда и от сохранности работ, - заявила заместитель директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова. – Что-то вдруг… по разным обстоятельствам. Климат везде разный, во всех музеях. Вдруг что-то из произведений начинает плохо себя вести. И тогда мы их убираем с выставки, заменяем чем-то другим».

Кроме выставки в музее тогда открылся информационно-образовательный центр. Набор программ с использованием новых мультимедийных технологий переносил посетителя прямиком в залы Русского музея. При этом можно было совершить путешествие по самим картинам. Например, из картины «Бабушкин сад» в картину «Московский дворик» (автор Василий Поленов). Таким образом, по словам организаторов они попытались восстановить трехмерность воображения автора.

«Это очень важно, это фактически игра. Игра в пространстве живописи, - сказала Ольга Кисель, заведующая отделом мультимедийных программ Русского музея. – Наши дети привыкли к бродилкам, которые достаточно агрессивны. А здесь мы на примере искусства в игровой форме хотим вовлечь нашу молодежь в пространство культуры».

Все эти чудеса были бы невозможны без помощи спонсора, который выступила одна из компаний сотовой связи. Выставка у нас работала три месяца, после чего отправилась в другой город.

Таким было 4 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.