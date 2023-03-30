В правительстве Карелии решили хорошенько перетряхнуть наши леса

Премьер-министр правительства Карелии Павел Чернов ровно 20 лет назад распорядился создать комиссию по проверке фактов злоупотребления в лесном хозяйстве Карелии, приведенных журналистом Эдуардом Петровым (канал «Россия» в программе «Честный детектив»). А главный федеральный инспектор по РК Валентин Шмыков провел совещание с главами федеральных ведомств. Он отметил, что полномочий у представителей федеральных ведомств в Карелии достаточно, чтобы навести порядок в лесу. Также он сообщил, что раньше проверки в лесной отрасли проводились постоянно. Сейчас нужно, по мнению федерального инспектора, еще раз поднять все нормативные документы и действовать строго по закону. «Проанализировать внутри своей структуры, своего ведомства состояние дел. Что там делается? Если не делается – то почему?»

В программе Эдуарда Петрова шла речь о том, что за границу идет широким потоком круглый лес. И почти нет в Карелии комплексной переработки древесины. Федеральный инспектор не согласился с таким утверждением. Он возразил, что программа переработки леса в республике есть. И все же он признал, что те факты, которые были приведены в программе, заслуживают самого пристального внимания. Особенно обидно было Валентину Шмыкову, что нашими ошибками, нашей безалаберностью вовсю пользуются иностранцы: «Финны видят это. И почему бы им не воспользоваться тем беспорядком, теми вопросами, которые мы же сами и создаем». Присутствовавший на заседании Павел Чернов заявил, что создана комиссия, и что в полдень она приступит к работе. Комиссию возглавил заместитель Главы Республики Карелия Юрий Пономарев.

«Надо исследовать те факты, которые были приведены в телепередаче. Пройти полностью по всем направлениям», - сказал он и добавил, что комиссия должна предоставить результаты своей работы уже через десять дней.

К 300-летию Петрозаводска Центр информационных технологий ПетрГУ готовил жителям столицы Карелии оригинальный подарок. Правда, помочь в этом должны были сами горожане.

Почти в каждой петрозаводской семье хранятся старые фотографии, на которых изображены бабушки и дедушки наших современников, семейные события полувековой, а то и вековой давности. Фотографии не вечны. А если их сканировать и поместить на сайт, который решили создать программисты университета? Было бы здорово! Сайт решено было назвать «История нашего города». Проректор ПетрГУ Наталья Рузанова, которая в свое время создала все республиканские центры компьютеризации, информатизации и прочих новейших «-аций», предложила идею:

«Это будет как бы общий семейный альбом, который будет лежать в интернете. И мы предлагаем всем жителям города – молодым, старым, каким угодно. Особенно мне бы хотелось, чтобы откликнулись старожилы. Чтобы мы увидели прежний Петрозаводск, который мы отчасти уже и утратили».

На тот момент в университете собрали более двухсот старых фотографий. А увидеть их мог весь мир, ведь у интернета нет преград. «Собственно, это не нам нужно, а всем. Обычно, когда люди ждут такого события, они думают, что они пойдут, прогуляются по набережной, концерт какой-то состоится…. А вот мне кажется, что для такой даты, как 300-летие – этого мало. Мне кажется, нужно, чтобы люди приобщились к этому действу». Сам сайт работники Центра информационных технологий планировали открыть уже в середине апреля. Какая замечательная идея! Если она воплотилась, и где-то есть сайт со старыми фотографиями – делитесь ссылкой в комментариях.

Целую неделю в Петрозаводске проходил Десятый республиканский слет юных моряков. В его программе участвовали члены восьми карельских клубов. У них проходили соревнования по плаванию, силовой подготовке, а также они занимались одним из самых важных видов своей деятельности – вязали морские узлы.

Каждый уважающий себя моряк должен уметь вязать морские узлы. С этим были согласны все восемьсот человек, приехавшие на сборы. А также их тренеры и судьи. «Обычно узлы на скорость не вяжутся в принципе, - сообщил капитан учебного судна «Надежда» Владимир Панченко. – Но тут идет соревновательный момент. Шесть узлов они вяжут. Рифовый, беседочный, шкотовый, штык, удавка и шлюпочный». Ваня Вобченко из Медвежьегорска легко справился с заданием. Он сказал, что и все члены его КЮМа такие же ловкие и сообразительные. Все они мечтали о кораблях, а профессию моряка считали самой лучшей: «Ходишь на корабле, на море, В походы всякие. Много стран увидишь!» Всю неделю юные моряки участвовали в 15 видах соревнований. Пока в командном зачете лидировал клуб из Петрозаводска. Впрочем, и другие клубы не отставали.

«Хорошая команда из Медвежьегорска. Сильная команда Шелтозера. Суоярви – прошлогодний победитель – хорошо выступает. Ну и остальные недалеко отстают», - похвалил Александр Воронин, главный судья состязаний.

И хотя вязали ребята узлы на скорость со всей быстротой, на которую были способны, рекорд, установленный за восемь лет до этого, так и не был побит. Шесть узлов за 12 секунд! Хотите попробовать? Засекайте время.

Таким было 30 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.