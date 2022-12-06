Студенты вуза Карелии не поверили, что им можно отдохнуть бесплатно

Три дня ровно 20 лет назад продолжалась для детей и их родителей «Зимняя сказка». Лагерь семейных студентов расположился в профилактории «Онежец», что в местечке Лососиное.

«Мы приехали сюда вместе с волонтерами психологической службы, с педагогическим отрядом нашего университета. Мы приехали сюда с семейными студентами и с их детками. И мы здесь отдыхаем, развлекаемся. Всего нас в общей сложности сорок человек», - сообщила Галина Ширшина, которая в те годы была председателем студенческого профкома КГПУ, а с 2013 по 2015 годы занимала должность мэра Петрозаводска.

Студентки дошкольного факультета занимались с детьми с утра до вечера – гуляли с ними, играли, ставили сказки. Дети были довольны. Они все подружились между собой, и к концу лагеря их было не разлучить. Взрослые участники не верили, что такой отдых возможен. За пребывание в «Онежце» студенты не заплатили ни копейки.

«Люди отвыкли от такого рода событий в своей жизни. Когда мы объявление повесили в университете о том, что мы приглашаем студентов и не нужно платить за этот лагерь, многие просто не поверили. Они подумали, что это шутка. А мы до последнего момента думали – у нас люди будут, кто захочет поехать?! Но они есть на самом деле. Это радостно»,

- говорила Галина Ширшина.

Отдохнуть, отоспаться, полюбоваться зимней природой. Все это удалось сделать участникам лагеря. Будет ли подобный лагерь проведен еще раз в ближайшее время – никто сказать не мог. Все зависело от того, найдут ли снова деньги организаторы семейного студенческого отдыха.

Акционерное общество «Шуялес» отправляло на экспорт более 120 тысяч кубометров круглого леса ежегодно. Это означало, что только сумма таможенных сборов, выплачиваемых предприятием государству, превышала триста тысяч евро в год. Чиновники федерального уровня уже неоднократно говорили о том, что необходимо повысить экспортные пошлины на круглый лес. По их мнению, повышение вывозных платежей должно было заставить отечественные и зарубежные компании строить перерабатывающие предприятия на территории России. Однако, генеральный директор АО «Шуялес» Андрей Пладов считал, что резкое повышение экспортных пошлин скорее принесет вред отечественной экономике.

«Цены внутри России резко упадут на круглый лес, потому что диктовать будут уже переработчики. Потому что им тогда придется серьезно конкурировать с западными переработчиками. Частично, наверное, древесина будет оставаться невостребованной. Потому что не готовы мощности для переработки. И в итоге ударит это по лесозаготовительной отрасли, то есть приведет к банкротствам»,

- предупредил Андрей Пладов.

Глава предприятия был уверен, что отечественные перерабатывающие предприятия не готовы к резкой переориентации лесозаготовителей на внутренний рынок. В России тогда просто не было такого количества целлюлозно-бумажных, мебельных и прочих заводов. А иностранцы не спешили вкладывать свои деньги в отечественную лесоперерабатывающую промышленность вовсе не из-за отсутствия сырья на российском рынке. Законодательство позволяет сегодня построить, завтра отобрать все это. Должны быть определенные гарантии. И в ряде регионов тоже – попытки есть, и строят, и неплохо работают», - сообщил Пладов.

Утверждение о том, что западные соседи грабят карельские леса, не слишком соответствовало действительности. Расчетная лесосека в Карелии составляет около десяти миллионов кубических метров в год. А вырубалось не больше семи. У себя финны ежегодно заготавливали около 60 миллионов кубометров. В то время как в России вырубалось 120 миллионов. То есть всего в два раза больше, чем в небольшой Финляндии.

-То есть, экспорт круглого леса нельзя назвать однозначным злом, - уточнил журналист у директора АО «Шуялес».

-Конечно, нет. Ни в коем случае, - ответил он. – Какое же это будет зло, если мы платим пошлины. Таможня получает их. С каждого кубика хвойной древесины 2,5 евро получает государство. Это же огромные деньги. Я даже не знаю, дадут ли эти 2,5 евро с каждого кубика хвойной древесины перерабатывающие предприятия, если их построить.

Таким было 6 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.