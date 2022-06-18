Владимиру Путину дети Карелии спели песню «о жизни хорошей»

Свое искусство на конкурсе «Вслед за солнцем» по федеральной программе «Дети Севера» ровно 20 лет назад собирались показать детские творческие коллективы из 15 северных регионов страны.

Честь Карелии на этом конкурсе отстаивал детский фольклорный ансамбль «Крууга». В переводе с карельского «крууга» означает «хоровод». Но не только хороводами прославились участники этого коллектива. Каждый умел и танцевать, и петь на карельском, финском и русском языках, а также играть хотя бы на одном музыкальном инструменте. Ансамбль «Крууга» уже одержал победу в двух этапах конкурса «Вслед за солнцем». В Бурятию, на берег Байкала наши мальчики и девочки ехали, чтобы поставить своей победе восклицательный знак.

«В Бурятию мы везем карельскую программу, финскую и русскую. То есть те песни и танцы, с которыми мы выступаем, отбирали наиболее яркие, запоминающиеся номера, которые у нас лучше всего получаются», - рассказала участница коллектива Настя Давыдова.

«Крууга» - ансамбль фольклорный, в его репертуаре были не только песни и танцы, но и национальные игры разных народов Карелии. Вместе с детьми их разучивали художественные руководители коллектива заслуженный работник культуры Светлана Грецкая и хореограф Татьяна Колобова. С зажигательными народными играми «Крууги» прошлым летом познакомился президент РФ Владимир Путин. Он играл наравне с детьми в палочку. Взгляните сами!

В Улан-Удэ ребята из «Крууги» ехать не боялись. Говорили, что самое трудное испытание они уже прошли, когда выступали перед президентом. О встрече с Владимиром Путиным у них остались самые теплые воспоминания.

«Мы вышли с первым номером, спели первую песню на карельском языке, поклонились. И получилась небольшая пауза. И Владимир Владимирович спросил: «О чем вы поете»? А все так напуганы были (ведь это был первый номер), что все знают перевод песни, но никто просто не смог сказать! Тогда я просто себе под нос буркнула – о жизни хорошей. Владимир Владимирович сказал: я так и понял». В Бурятии ансамбль не только демонстрировал свое искусство, но и отдыхал целых двадцать дней на берегу озера Байкал.

А кто-то в те же дни отдыхал на озерах Карелии. Летние каникулы были в разгаре. Еще недавно родители маленьких петрозаводчан беспокоились – смогут ли ребята отдохнуть в загородных лагерях Карелии. Их опасения оказались напрасны. В те годы это было еще возможно. Например, тогда работал санаторий-профилакторий «Онежец». На берегу озера Лососинное звучали веселые детские голоса. Этот санаторий был одним из самых любимым местом отдыха нашей детворы.

«В настоящее время у нас ребята из детских домов и школ-интернатов. Скоро у них уже кончается смена. На следующей неделе заезжает новая смена, еще больше ребят. Сейчас деток пятьдесят, а заедет семьдесят», - рассказала Светлана Холманская, главный врач санатория.

Одновременно со школьниками в корпусах Онежца собирались отдохнуть и студенты карельских вузов. Все те, кто приедет, могли не только набраться сил, но и здоровья.

«Все дети посещают медицинские кабинеты, им проводится физиолечение, водные процедуры, души, массажи. И витамины даем!», - пояснила главврач. Журналисты провели в «Онежце» почти час. За это время они заметили, что на аллеях у корпусов профилактория на прогулке ребят мало. Руководство объяснило этот парадокс очень просто: «У них есть старший педагог. Есть кружки. Они целый день заняты. Вы еще спросили – почему такая тишина? Никого нету здесь, потому что они все заняты делом. Все расписано, тематические занятия идут».

Ребят в «Онежце» прекрасно кормили. Огорчало отдыхающих только одно – купаться запрещали, потому что вода пока не прогрелась до заветных двадцати градусов. Отдых детей оплачивал бюджет Карелии, а также те предприятия, которые отправляли ребят на лечение. Правда, оплата поступала нерегулярно. В санатории копились долги. Руководителям приходилось выбивать их из должников. Но оптимизма сотрудники не теряли. Даже строили планы на будущее. Например, продумали совместный проект с одной из частных школ Петрозаводска, а именно в сентябре привезти сюда детей, чтобы они совместили приятное с полезным: отдых и оздоровление с учебой.

Таким было 18 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.