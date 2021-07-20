На стенах подъездов в Петрозаводске появились львиные морды

Настенная живопись — одно из любимых развлечений молодежи. Подростки из дома №20 по улице Древлянка мало чем отличались от своих сверстников. Правда, за это их не ругали! А наоборот — даже давали краску. Это было ровно 20 лет назад. Когда-то подъезды дома №20 на Древлянке выглядели так же, как в любом другом доме Петрозаводска. Те же малопонятные нерусские и всем понятные русские надписи. Примитивные или неприличные рисунки, сделанные великовозрастными балбесами, которым больше нечем заняться. Однако яркие картинки, украсившие несколько парадных 20-го дома, реабилитировали молодое поколение в глазах взрослых. «Картинки появились недавно, неделю назад. Нам нравится, конечно. Почище стало!» - улыбались жильцы.

Имя художника, искусно расписавшего подъезды, никто не скрывал. Про Бэнкси, который надежно шифруется, тогда еще никто и слыхом не слыхивал. Правда, назвали дворовые мальчишки журналистам не имя, а кличку. 19-летнего художника звали Ваниш. Он жил в одном из этих подъездов и, несмотря на дворовую известность, отличался редкой скромностью: «Я не афиширую. Просто рисую и все. Не столь важно». Первым расписанным объектом во дворе стал гараж. А следом пришла мысль облагородить собственный дом. Соседи Ваниша поддержали. Многие давали краску или деньги на нее. Даже высказывали пожелания: что бы они хотели видеть на своих подъездах. «Вот на этих подъездах (показал Ваниш) — это все по заказу. А вот последний, мой подъезд — это то, что я сам хотел. Ко мне уже с соседнего дома приходили, просили нарисовать им», - говорил художник.

Все, с кем пообщались журналисты, в один голос утверждали, что ребята у них во дворе очень дружные и трудолюбивые. Не дожидаясь благодения от ЖЭУ, сами двор обустроили и поддерживают его в чистоте. Соорудили баскетбольную площадку. А теперь решили украсить дом: «Каждый рисунок, в зависимости от сложности занимает по 3-4 часа. В основном все контуры, весь рисунок наношу я. А там уже помогают закрашивать. Иногда два-три человека». Ребята как раз собирали краску, чтобы разрисовать оставшиеся подъезды. Обещали, что потом дойдет очередь и до соседних домов. Дошла ли? Кто живет на улице Древлянка? Рассказывайте в комментариях!

Министерство образования Карелии ровно 20 лет назад провело для журналистов небольшую экскурсию по пригородным детским лагерям. Тогда такие у нас еще имелись в наличии. Поездке предшествовала пресс-конференция министра образования

Галины Разбивной, где она заявила, что будь ее воля, летние детские каникулы сократились бы ровно наполовину. Она считала, что три месяца выходных — это безумно много, и что дети без постоянного педагогического присмотра становятся неуправляемыми. Правда, пожаловалась госпожа министр, в Москве ее предложение всерьез не рассматривали. Именно поэтому все три летних месяца министерство образования плотно занималось организацией отдыха детей. Из 106 тысяч карельских школьников в оздоровительных лагерях различных типов отдохнули в 2001 году больше 38 тысяч ребят. Это больше, чем в 2000 году. Но проблемы с детским отдыхом оставались. Больше всего министра удручал тот факт, что не всех детей из малообеспеченных семей удалось вывести за город.

«Сказать, что мы все решили, что все дети у нас сегодня обеспечены хорошим здоровым отдыхом, это будет неправдой. Я таких заявлений делать не буду»,

- честно призналась Разбивная. Тем не менее, петрозаводские дети-сироты отдохнули в санатории-профилактории «Онежец». Там и прекрасная природа, и различные игры для ребят, лечение за счет средств социального страхования. Некоторые из них, возможно, впервые, ели вкусную и калорийную пищу именно здесь. Как рассказали работники профилактория, один мальчик очень удивлялся тому, что салат ему дают в отдельной тарелке и в таком огромном количестве.

Социально благополучные дети ехали отдыхать и работать в профильные смены, где получали навыки различных профессий. Таких смен в то лето в Карелии прошло 166. Более 7 тысяч мальчишек и девчонок, юных экологов и педагогов, художников и краеведов прошли эти своеобразные летние школы. В детском лагере «Айно», например, отдыхали и учились юные журналисты. Ребята выпускали газету, писали свои материалы. Кстати, многие из них уже имели журналистский опыт. Кто-то писал в газеты, кто-то работал на радио. Причем, журналистикой занимались не только ребята из столицы Карелии, но и из районов. Анна Митяева из поселка Пряжа призналась, что уже печаталась в районной газете.

С каждым годом в Карелии выделяли все больше денег на детский отдых. В 2001 году сумма составила 88 миллионов рублей. Сравните с днем сегодняшним!

Таким было 20 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.