Падающими от гроз старыми деревьями озаботились в Петрозаводске

В Петрозаводске ровно 20 лет назад на проезжую часть рухнуло очередное старое дерево, не выдержав напора грозы. Это заставило мэрию шевелиться. Состоялся рейд комиссии при управлении городского хозяйства, который должен был выявить все высохшие деревья, подлежащие вырубке. В управлении городского хозяйства считали — и ЖЭУ, и комбинат благоустройства свою работу по рубке старых деревьев выполняют исправно. Ежедневно они принимали десятки обращений жильцов, по которым выезжала специальная комиссия. Именно она выносила окончательное решение — рубить или нет.

Затем к работе приступало муниципальное предприятие по благоустройству и озеленению города. Заявлений поступало много, удовлетворить все не успевали. Уборка одного дерева стоила две тысячи рублей (зарплата бюджетника за месяц была чуть меньше). В эту сумму входили работы, бензин, транспорт. Кстати, в Москве срубить старое дерево стоило 17-20 тысяч рублей. Из бюджета города на вырубку выделялось всего сто тысяч — как хочешь, так и укладывайся в смету. Несмотря на нехватку финансов летом 2001 года сделано было немало.

«За этот год мы уже высадили 560 деревьев. А снесли за это время 60. Сейчас готовимся — большой снос планируем на Карла Маркса. Там тополя пешеходам уже угрожают», - сообщил Борис Бирин, специалист Управления горхозяйства.

Но ситуация ухудшалась с каждым годом. От безысходности горожане сами начинали принимать меры. Зачастую они приносят только вред, приводят к несчастным случаям. Подрубленные жильцами деревья становились бомбой замедленного действия, грозили бедой, могли упасть. Если ЖЭУ отказывалось принять заявление на рубку, правильнее всего было не размахивать топором самостоятельно, а обратиться в мэрию. В городе были необходимы решительные меры по смене деревьев. Они должны украшать город, а не угрожать жизни людей.

Ровно 195 лет назад Николай Первый, напуганный восстанием декабристов, создал так называемое «Третье отделение». Этот орган политического сыска более известен у нас, как «охранка». С тех пор политические репрессии и преследования стали для России обыденным делом. Охранка, ВЧК, НКВД, КГБ. В относительно спокойные в этом отношении 2000-е годы журналисты все равно задумывались — а так ли был необходим этот вид государственной деятельности? И с этим вопросом они отправились на улицы, чтобы узнать, что сегодня думают петрозаводчане по этому поводу. Посмотрите ответы на видео — они очень красноречивы.

1 Поддержали бы вы сейчас воссоздание структур политического сыска?

-Нет.

-И воссоздавать не нужно. У нас жандармское государство. Как было, так и остается.

-Смотря что будет входить в их функции. Если неугодных правительству репрессировать... тогда смотря с каких позиций. Если главарей преступных сект — тогда, может быть, нужно.

-Если от этого будет толк. У нас очень много органов всяких разных. И от них одни бумажки.

-Обязательно нужно. Потому что у нас партий развелось, как собак нерезаных.

2 Какие чувства вы бы испытали при известии о восстановлении политического сыска?

-Это возврат к старому. И ничего хорошего с этого не выйдет.

-Думаю, неприязнь бы испытывал к ним. Это не для народа делается. А для политических магнатов. Для народа это только обуза.

-Чувство контроля над людьми. Сильного контроля.

-Огорчения бы не было.

3 Как по вашему, есть ли сегодня опасность установления авторитарного режима?

-Мне кажется, что нет. Как информируют сейчас в СМИ, таких тенденций, кажется, явно выраженных нет.

-К этому уже возврата, я думаю, нет.

-Нет! Такого сейчас уже не может быть. Народ уже изменился довольно-таки.

-Небольшая вероятность, может быть, есть. Но думаю, что очень маловероятно.

4 Какая политическая сила пострадала бы больше всего, если бы политические репрессии начались завтра? -Партия любителей пива! Если она сейчас существует. Потому что будет не положено любить пиво. И вообще — иметь какую-то свою индивидуальную точку зрения. -Все партии демократического толка. СПС, Яблоко.

-Навряд ли бы кто-то из политических партий пострадал.

5 За какие преступления вы бы сегодня присуждали статью «Измена Родине»?

-Сложный вопрос, не могу ответить на него.

-Какие-то шпионские дела, наверное.

-У меня в голове не укладывается, как можно изменить Родине?!

-Промышленный шпионаж.

6 Что самое страшное в политических репрессиях?

-Моральный фактор. Что подавляет человека это все. У меня самого дед был репрессирован. Потом его реабилитировали. Но от этого не легче.

-Наверное, безнаказанность того, кто производит репрессии.

-То, что в основном страдают невинные.

-То, что угнетается свобода слова. Нельзя высказать то, что ты хочешь.

-Бесчеловечность!

Таким было 19 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.