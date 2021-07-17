Борьбой с ветряными мельницами назвали в Петрозаводске снос гаражей

Ровно 20 лет назад никто точно не смог бы сказать, сколько в Петрозаводске незаконно установленных гаражей. Периодически городская администрация предпринимала попытки ликвидировать несанкционированные строения в одном районе города, после чего они тут же появлялись в другом. Главный архитектор Петрозаводска Александр Борщевский (в те годы в городе была такая должность) честно признался, что борьба с гаражами напоминает борьбу с ветряными мельницами. Однако жители, в чьих дворах возникали незаконные уродливые строения, настаивали на том, чтобы к их владельцам были приняты меры.

К трубным сигналам поездов жители домов на улице Станционной давно привыкли. Как к неизбежному злу. С железной дорогой, которое пролегала у них почти под окнами, бороться было бесполезно. А вот с чем граждане мириться решительно не желали, так это с периодически возникающими у них во дворе гаражами. Очередное нелегальное автохранилище стало образовываться под окнами дома №30 на Станционной пару лет назад.

«Мы уже и так не спим ночью. Телевизора я не слышу. Это от железной дороги. Но к этому мы привыкли. А теперь еще и гаражи ставят под окном!»

- возмущалась пенсионерка.

Владельцы гаражей считали, что некоторые основания для строительства именно на этом месте у них есть. «У девяти десятых частников нет документов. Кругом посмотрите — везде стоят. Они же все официально, письменно никто не имеет разрешения. В том числе и я. А вот устное разрешение у меня есть», - загадочно заявил один из владельцев. То, что некое «устное разрешение» может быть основанием для чего-либо вообще, сильно удивило главного архитектора Петрозаводска: «Устных разрешений не бывает. Мало ли что я вам устно наразрешаю. Куда это потом? К делу не пришьешь!» По его словам, мэрия разрешала переместить из зоны застройки лишь один гараж — причем, в другое место. Это разрешение было разумеется письменным, с печатями и подписями.

То есть гаражи, расположенные рядом с домом №30 на Станционной, находиться в этом месте не должны. А их там был целый ряд! По идее, их должны были снести. Но у города не было на это средств. Да и с точки зрения администрации, борьба с незаконными гаражами — дело бессмысленное. Выдавливаешь их из одной части города, как они появляются в другой. Для того, чтобы избавиться от «нелегалов», мало с ними только бороться. Необходимо предложить автовладельцам какую-то альтернативу. Держать машины все равно где-то надо. Автостоянок было немного. Да и по карману они были далеко не всем.

Черный список сгоревших в Петрозаводске строений пополнился еще одним. Жертвой огня стал салон красоты «Очарование», который располагался на улице Андропова. Салон выгорел дотла. Вместе с ним сгорело дорогостоящее оборудование и препараты. Пожар начался в два часа ночи. Охранник из соседнего дома заметил огонь в окнах, вызвал пожарных. И сам активно помогал тушить пламя.

Неподалеку оказалась колонка с водой, так что пожар потушили за 15 минут. Возгорание произошло в помещении солярия. Там стоял аппарат за 22 тысячи долларов, от него ничего не осталось. Существенно пострадала и другая дорогостоящая аппаратура. Пожарные были уверены, что причиной стал поджог — электропроводка не была повреждена, и все оборудование на ночь было выключено. Салон «Очарование» не был владельцем этого здания, а арендовал его. Арендный договор с КУМИ был заключен на пять лет. Однако, не дождавшись окончания этого срока, КУМИ стал настаивать на переезде салона. Его сотрудники утверждали, что это требование было выдвинуто в связи со строительством нового роскошного дома по соседству. В течение года подыскивали новое помещение для салона. До новоселья «Очарование» не дотянуло полтора месяца. Кому он помешал — конкурентам, рэкетирам или соседям из новостройки — должно было решить следствие. На этом месте в 2004 году был воздвигнут памятник Юрию Андропову.

12 июля православные отмечают День святых Петра и Павла. В простонародье — Петров день. К этому празднику будущим летом петрозаводчанин Владимир Архипов хотел реконструировать разрушенную древнюю часовню в деревне Виданы. Кто подскажет, осуществил ли он свою мечту? Пишите в комментариях!

На берегах рек в старые времена всегда стояли часовни, напоминающие по форме корабли. Прошло время, часовни стали исчезать вместе с деревнями. На берегу реки Шуя в Виданах тоже стояла часовня. За ней приглядывали местные старушки. Но ушло из жизни их поколение, и осталась часовня одна. Пока не пришел в эти края петрозаводчанин Владимир Архипов, который родился в Виданах. Эту часовню он помнил с детства, много раз приходил сюда с бабушкой. В 2000 году Владимир Иванович тяжело заболел. Врачи и родственники запаниковали, но сам больной не захотел сдаваться и вспомнил о старинном способе исцеления — молитвами. И было ему даровано свыше исцеление. После выздоровления Владимир пообещал восстановить разрушенную святыню.

Сделать это было сложно. От часовни, построенной в 1800 году, остался один бревенчатый остов. Бережно хранила память Владимира Архипова детские впечатления об убранстве часовни. В 70-е годы богато украшенный иконостас увезли люди, которые представились реставраторами из Москвы. Больше их никто не видел. Также словно в воздухе растворились кресты, венчавшие две главки часовни. Был звонкий колокол в звоннице — пропал и он. Постепенно исчезла и вся церковная утварь. Само здание накренилось. Но Владимира Архипова не пугали трудности. Он получил благословение на восстановление часовни от Архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила. Владимир нашел единомышленников, готовых работать, добился от местных властей 50 кубов леса. Но нужны были деньги, и Архипов надеялся на благотворителей.

Была и еще одна сложность. Часовню и деревню разделяла река Шуя. Многие жители деревни поддерживали начинание Владимира Архипова, но они не знали, как будут добираться до Божьего храма. Но Архипов был уверен, что верующий человек всегда отыщет дорогу к храму. Прежние поколения деревенских жителей без труда добирались на лодках. Чалнинский поселковый совет хотел перенести часовню на другой берег Шуи, но это исполнено не было. Кстати, Архипов был уверен, что часовня должна возродиться на своем прежнем месте. И место это непростое. Шуя — река своенравная, разливается по весне широко. Но до стен часовни вода не доходила никогда, затопляя при этом все вокруг.

Таким было 17 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.