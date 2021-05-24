О карельском музее написали в туристическом справочнике Австралии

В институте геологии ровно 20 лет назад работало 163 человека. Из них 10 докторов и 44 кандидата наук. Все они, а также их друзья и коллеги отмечали в те дни 40-летие этого научного заведения. 18 мая 1961 года — день рождения карельского института геологии. Его юбилей был отмечен открытием второго зала музея геологии «Докембрия».

На перерезание красной ленточки собралось много гостей. Первое лицо республики и первый посетитель нового выставочного зала Сергей Катанандов напомнил об утвержденных программах развития отрасли и о том, что богатством Карелии необходимо распоряжаться умело:

«Эти богатства пока недостаточно востребованы, недостаточно приносят нам успеха и дохода. Институт очень важен. И не буду скрывать — мы надеемся на то, что совместная работа министерства природных ресурсов, правительства Республики Карелия, научного центра и института геологии увенчается серьезным результатом».

После двухлетней работы новая экспозиция, по мнению авторов и исполнителей, будет интересна всем. И каждый сможет найти для себя что-то особенно привлекательное.

«Все дорого, наверное, потому что во все пришлось вложить очень много сил, подобрать красивые цветные фотографии, но больше всего мучений, надо сказать, мне доставил магнетизм. Вот там лежит магнитная руда Костомукшская, надо было показать, как притягиваются магнитные стружки»,

- рассказывала Людмила Кулешевич, ведущий сотрудник Института геологии.

Напоследок любопытный штрих — наш музей геологии, оказывается, был известен далеко за пределами разумного. Международный справочник «Россия-Украина-Белорусия», изданный в Австралии в 1996 году, рекомендовал туристам посетить наш музей.

Вместе с институтом геологии в Карельском научном центре Академии наук работал институт языка и литературы, и его сотрудники, как и геологи, тоже копали глубоко. Впервые в Карелии в 2001 году они издали книгу заговоров. «Встану я молодою, умоюсь водою, в небо помолюсь, солнцу поклонюсь, чтобы нравилась я всем людям, чтобы любили меня все, а пуще всех — мой нареченный суженый», - стоя на пороге с распущенными волосами с расстегнутыми пуговицами и босиком нужно произнести этот заговор-«присушку». И все исполнится. К радости поклонников знахарства и магии, в книге можно было найти этот и более четырехсот других заклинаний.

Составителям этого единственного в своем роде издания пришлось преодолеть ряд трудностей. Главное из которых — нежелание бабушек делиться информацией, поскольку произнесенный вслух заговор теряет действенную силу. Да и самих бабушек-ворожей в Карелии было не так и много. Как убедились читатели, наколдовать себе удачу можно буквально во всех делах: в любви, в увеличении поголовья домашнего скота, в рыбной ловле и во многом другом. А также обеспечить себя нелюжинным здоровьем. Главное — соблюдать определенные правила: заговоры произносятся на границе дня и ночи, на закате или на рассвете. Потому что именно в это время буйствует нечистая сила. По этой же причине стоять нужно на перекрестке, на пороге или на крайний случай — у раскрытого окна. Православные заговорщики должны снять крестик, а девушки еще и распустить волосы и снять пояс, который служил оберегом. И обязательное условие — чтобы к вашей ротовой полости не мог придраться ни один стоматолог.

«Заговор должен был произноситься очень четко, - пояснила автор книги Тамара Курец. - Заговорщик должен иметь все зубы. Даже теперь очень часто, когда просишь бабушку рассказать заговор, то она говорит, что она сейчас уже не может, ее заговоры не действуют, потому что у нее нет зубов».

К сожалению, была утрачена и еще одна очень важная составляющая заговора — обрядовая. Ведь чтобы любимого навек «присушить», мало слова нашептать. «Допустим, как присушивали — засушивали лягушку, обязательно это сушеную лягушку клали в руки, потом нужно было обязательно дотронуться до молодого человека, чтобы передать эту сухоту ему». Если даже читатель не воспримал книгу, как пособие для начинающих знахарей, то все равно удовольствие от чтения получал немалое.

Зачастую мы сами создаем угрозу собственной жизни. Городское начальство испокон веков борется с самовольными постройками — источниками грязи, нечистот и, что особенно неприятно — источниками нежданных пожаров. Борется, но так и не может победить. Вот и ровно 20 лет назад в ночь полыхнуло на улице Коммунистов.

«Здесь сгорел мотоцикл и имущество, находящееся в этой постройке, - показывал Александр Дубинин, инспектор УГПС. - Надлежащим образом постройка не была согласована. Хозяин сам ее установил, тем самым нарушил противопожарный разрыв между строениями, чем подверг опасности распространения огня и для других граждан».

Уже только в мае 2001 года пожарные заставили горожан снести 72 нелегальных строения. Но оставалось их еще больше. А ведь кроме «легкого испуга» владельцы таких «шанхаев» никак не наказывались.

«Необходимо привлечь к административной ответственности лиц, которые допускают это, и зачастую такие постройки просто нужно сносить», - утверждали сотрудники противопожарной службы. Лето только начиналось, и сгореть в городе могло многое. Пожарные просили владельцев самовольных строений: разберите свои сараи, тогда и ваше имущество останется целым, и соседи не пострадают.

Таким было 24 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото culture.ru)