Похищение утюгов из театра Карелии не помешало творческим планам

Весной закрывается театральный сезон. Впрочем, до отпуска артистам было далеко. Впереди их ждала активная гастрольная жизнь. В канун закрытия сезона в Музыкальном и Русском драматическом театрах случилось ЧП. Из костюмерной какой-то вредитель стащил утюги. Но сорвать таким образом будущие гастроли театров не удалось. Наша балетная труппа отправлялась в поездки в Северодвинск, Архангельск и Новодвинск. Но главное событие лета-2001 ожидало труппу Музыкального театра в Костомукше. В августе там собирались проводить 14-ый международный камерный фестиваль, где публика ожидала увидеть наш национальный балет по эпосу «Калевала».

В многочисленных поездках была не забыла карельская глубинка. На гастроли по городам и весям родного края театр выезжал гораздо чаще, чем раньше.

«Районы нам стали помогать с гостиницами, с питанием. И у театров появилась возможность обслуживать республику. Практически мы выезжаем каждый месяц»,

- сказала Любовь Васильева, тогдашний директор театра. Русский театр драмы, выходя на летние каникулы, напоследок порадовал публику спектаклем «Эзоп» и необычным камерным действом.

«Ближайшая премьера — это спектакль «Эзоп», который ставит режиссер Юрий Цуркану. В нем занят в главной роли старейший актер нашего театра Константин Владимирович Пилипенко. Это спектакль к 75-летию этого замечательного актера. И ближайшие планы — до конца сезона мы выпустим спектакль по Бергману, это камерный спектакль по его киносценариям. Необычный спектакль на троих. Это такая женская история», - рассказал Игорь Ларин, художественный руководитель театра. Создатели спектакля решили не ограничиваться родной публикой. Летом они собирались показывать эти работы в Севастополе, куда кроме этой премьеры поехал еще и победитель прошлогодней Ламбушки спектакль «Ванька-Рататуй». И это еще не все. Российские театры юного зрителя съезжались на фестиваль в Новгороде, где наш «Вий» определенно претендовал на успех.

Республике ровно 20 лет назад было пора бить тревогу. Например, только в мае карельские спасатели дважды спасали петрозаводчан от большой беды — ртутного отравления. Дважды за последнюю неделю карельские спасатели были вынуждены изымать бесхозную ртуть. Крайне опасный жидкий металл, к счастью, не успел наделать бед. Колбу со ртутью нашли мальчишки в заброшенном карьере и принесли к себе во двор. Второй случай произошел в районе Сулажгоры.

«Один человек решил разобрать свою антену, посмотреть, почему она у него плохо работает. И из нее вылилась ртуть. Эту ртуть мы собрали, и все вывезли в лабораторию»,

- рассказал о поразительном случае Владимир Козлов, глава комитета ГО и ЧС Петрозаводска.

В цивилизованных государствах ртуть в приборах уже практически не использовалась. А если и использовалась, то под очень жестким контролем находились и эксплуатация таких приборов, и их утилизация. У нас пока с этим дела обстояли неважно. «Люминисцентные лампы все ртутосодержащие. На предприятиях и в учреждениях их скопилось очень много. Сейчас прорабатывается вопрос, куда их девать. Демеркуризацию ли провести ртути, то есть по сути переработку до состояния, когда она является не ядовитой. Мы над этим вопросом работаем, и думаю, что к концу этого года, максимум — в начале следующего года этот вопрос будет решен», - заявил Владимир Козлов. А пока вопрос не решен, надежда была только на сознательность граждан. Что люди вовремя заметят ртутные ручейки, а спасатели не дадут превратиться им в ртутные реки.

Новый председатель союза журналистов был избран на внеочередном съезде этой организации. Валерий Тольский ушел с поста по собственному желанию. На посту его сменила Наталья Мешкова, главный редактор газеты «Лицей». Свою добровольную отставку Валерий Александрович объяснил невозможностью совмещать свой пост с деятельностью политика. Фигура Натальи Мешковой, пожалуй, как нельзя лучше подходила на эту должность. Она долгое время возглавляла комиссию по этике в Союзе журналистов. И на этом месте ей всегда удавалось сохранять независимую позицию. В связи с новым назначением Наталья Мешкова рассказала о своих ощущениях: «Честно говоря, мне страшно. Потому что это очень большая ответственность. Союз журналистов находится в тяжелом состоянии. И нужно сделать все, чтобы не допустить распада Союза журналистов. И более того: я считаю, что нам надо укрепить его. Задачи очень большие, поэтому пока мне просто страшно».

О том, какова должны быть гражданская позиция прессы, у Натальи Николаевны была своя точка зрения. По ее мнению, такие мероприятия, как «бал прессы» или соревнования по боулингу в наше время безнравственны. У честного журналиста должен возникать вопрос: «на чьи деньги гуляем?» У Натальи Мешковой было много сомнений, связанных с будущей работой. В одном новый председатель Союза журналистов не сомневалась: организация, объединяющая журналистскую братию, должна быть сильной: «Союз журналистов нужен, и это главная причина, по которой я согласилась занять эту, в общем-то, несахарную, скажем, должность. Его надо сохранить любой ценой. А что касается характера Союза, это ни в коем случае не цензура, не контроль. Это — профессиональный союз. И наша задача — помогать членам Союза журналистов. Как нам удастся это сделать — покажет будущее».

Таким было 22 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ichip.ru)