В глубинке произошла эко-катастрофа, на ликвидацию денег не нашли

В центре Заозерья ровно 20 лет назад разразилась экологическая катастрофа. Местные жители обнаружили в земле ртуть. Зараженную землю собрали и поместили в подвал химико-радиометрической лаборатории.

Так оказалось 10 квадратных метров зараженной земли и 2 квадратных метра асфальта. Именно на этой земле, пропитанной ртутью, играли бы до сих пор заозерские мальчишки, если бы взрослые не обнаружили беду.

«На почве оказалась практически концентрация ртути где-то 0,06-0,01 миллиграмма на метр кубический. Это много, очень большая концентрация. Предельно допустимая концентрация паров ртути где-то 0,003 — то есть тысячных!», - сообщил Иван Тропин, начальник лаборатории КРССН.

Обеззараживание ртути по-научному называется демеркуризацией. Проводили ее в Новгороде Великом. Стоила такая процедура безумно дорого. На демеркуризацию земли из Заозерья средств не было. Выкинуть ее подальше и забыть — преступление. Но даже не это заботило в те дни дозиметристов-спасателей.

«Вся беда в том еще, и я больше всего этого опасаюсь, что если мы не нашли источник этой ртути, если мы не нашли сосуд, из которого она была разлита, значит, этот сосуд с остатками ртути где-то гуляет! С теми же пацанами, например», - говорил Тропин.

За последнее время в республике было обнаружено более 200 килограммов бесхозной ртути. Эту проблему тогда обсуждали на уровне правительства. Иначе ее было не решить. Ведь находили места, где ртуть просто сочилась на некоторых свалках.

«Ведь этой ртути, наверняка, на всех свалках уже собралось столько, что ее не продемеркуризировать никакими средствами!», - сокрушался начальник лаборатории.

В Заозерье мини-катастрофа была ликвидирована оперативно. Но ликвидацией локальных очагов ртутной заразы проблему было не решить. Была необходима комплексная программа и деньги под нее. Но денег не было, а отрава их, конечно, ждать не собиралась, а каждый день губила кусочек живой природы.

По статистике ГИБДД, в Петрозаводске происходило все больше ДТП по вине пешеходов. Вот и в тот день 20 лет назад на улице Мерецкова была сбита женщина. Обычные предостережения о том, что нельзя переходить улицу в неположенном месте, часто не действовали. Возможно, эти печальные кадры произведут на нарушителей дорожного движения впечатление. Кровь на проезжей части появилась, потому что под колеса машины попала женщина. Свидетель говорил: «Женщина отсюда вышла, она не видела машины. По-моему, она выпимши была. Ну и что? А эти наши новые русские они сбили и уехали».

Однако, картина происшествия, описанная очевидцем, который сам был немного навеселе, требовала уточнения. Женщина, действительно вышла на проезжую часть в 20 метрах от пешеходного перехода, видимо, не заметив приближающуюся иномарку. Водитель «Вольво», ехавший, судя по оставленному тормозному пути с приличной скоростью, нарушительницу заметил, но не смог избежать столкновения. Вопреки утверждению свидетеля, с места происшествия он не скрылся, а остался до прибытия представителей ГИБДД. Несчастная жертва собственной небрежности попала в больницу с травмой головы. Остается призвать всех — соблюдайте правила дорожного движения!

Впервые в Карелии в 2001 году прошел фестиваль планеристов. Несмотря на редкость подобных мероприятий специалисты отметили высокий уровень соревнований. И отличную подготовку наших спортсменов. Первый парапланерный фестиваль прошел на базе городского горнолыжного клуба в Спасской губе. Идея соревнований давно витала в воздухе. Но первый, он же и последний опыт полетов на парапланах у нас был за семь лет до этого. И вот — задул попутный ветер. Так что все началось спонтанно, что, впрочем, не умаляет ни значительности события, ни радости его участников. Знатоки утверждали, что спортсмены показали достойный уровень. Конечно, летуны из французских Альп могли бы показать класс на другом оборудовании. Но у нас такого не было. Парапланеризм вообще спорт не из дешевых. Новый качественный купол обходился в тысячу долларов, плюс подвесная система и страховка. Зато наши спортсмены всех удивили, хотя парили на ветру на весьма скромных парапланах.

Кстати, парапланеризм, как и любой спорт, был ограничен своими условиями. Для безопасности полеты проводились над водой и над лесом. Пренебрегая условностями, спортсмены юношеских клубов — авиационного и горнолыжного парили надо льдом около 20 минут. И парили бы дольше, но замерзли. Так что земле под ногами были даже рады.

«После длительных полетов в течение 18 минут я наконец-то здесь оказался — ура! Не меняя памперсов. Хотя с удовольствием поменял бы», - пошутил спортсмен Тимофей.

«Ужас на крыльях парапланов», по словам организаторов, будет прилетать отныне к нам ежегодно — 12 апреля. Он приурочен ко Дню авиации и космонавтики. Так как попутным ветром на соревнования занесло и жителей Финляндии, то фестивалю присудили еще и статус международного. Кстати, наши власти нисколько не пеклись о сохранении этого вида спорта в Карелии, поэтому парапланеристы держались в воздухе буквально на голом энтузиазме.

Таким было 21 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото icprime.ru)