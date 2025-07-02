В суде идет рассмотрение уголовного дела против Красулина-младшего

Текст, фото: Антонина Кябелева

1 июля в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против Артема Красулина, сына известного карельского предпринимателя, экс-депутата ЗС РК Виталия Красулина. Дело рассматривает председатель Петрозаводского горсуда Денис Катанандов.

Сюжет этой уголовной истории хорошо известен по недавнему уголовному процессу, в котором на скамье подсудимых был Виталий Красулин. Бывший депутат был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 9 миллионов рублей.

Виталий Красулин, обеспокоенный уголовным делом, возбужденным в отношении учредителя компании ООО «Диетгрупп» Станислава Мишичева, попытался выяснить, грозит ли ему уголовное преследование. К решению своих проблем он подключил сына Артема. По просьбе отца Артем связался со своим знакомым, сотрудником ФСБ, и попытался через него узнать о возможном уголовном преследовании. Красулины предложили за вознаграждение снабжать их информацией о ходе расследования и проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Виталия Красулина. Сотрудник ФСБ согласился на предложение, проинформировав о нем свое руководство. Было решено провести следственный эксперимент.

По версии гособвинения, Красулины готовы были дать взятку в размере 600 тысяч рублей, ежемесячно платя за «информационные услуги» по 50 тысяч рублей.

В марте и апреле 2024 года сотруднику ФСБ заплатили дважды – по 50 тысяч рублей. Затем он сообщил Красулиным, что уезжает в командировку, и попросил оплату за два месяца. Когда Артем Красулин понес взятку в 100 тысяч рублей, задержали и сына, и отца. В общей сложности в качестве взятки было передано 200 тысяч рублей.

Артем Красулин свою вину признал. В отличие от старшего Красулина, дело которого рассматривалось в особом порядке, и подсудимый мог рассчитывать на более мягкое наказание, дело в отношении младшего Красулина рассматривается в общем порядке. Другими словами, ему может грозить более суровое наказание.

На заседании суда были исследованы материалы уголовного дела, в том числе содержание телефонных разговоров между Красулиными и сотрудником ФСБ, согласившимся предоставить интересующую информацию. Прокурор Максим Геньба ознакомил суд с содержанием записанных в ходе оперативно-следственных мероприятий телефонных разговоров, делая акцент на некоторые фразы. В одном из таких разговоров Виталий Красулин объясняет сотруднику ФСБ:

«Я хочу спать спокойно… Хотелось бы понимать, что мне делать… Сидеть, вещи собирать и гладить, или сидеть спокойно, «забить».

Красулин говорит собеседнику, дескать, если все спокойно, то он успокоится, и намекает, что если что-то нужно, то он все решит.

Судя по телефонным разговорам, Артем был знаком с сотрудником ФСБ со школы. Во всяком случае, в одном из разговоров звучит надежда, что «приятель со школы» «в рамках допустимого» предупредит о возможной опасности.

Артем Красулин говорит своему знакомому, что беспокоится за отца, который «парится» из-за того, что Станислав Мишичев может что-то наговорить. Он предлагает собеседнику стать «внештатным безопасником», тот уточняет, что это значит, и получает ответ, что ему предлагают стать «семейным, моим».

В другом разговоре Артем прямо предлагает сотруднику ФСБ «полтинник в месяц для старта».

В апрельском разговоре между Виталием Красулиным и сотрудником ФСБ предприниматель высказывает опасение, что может попасть под уголовное преследование. Он предупреждает собеседника, что для него важно вовремя узнать о проблемах, чтобы «сесть в самолет и оказаться в Турции».

Откровенно говоря, Артем Красулин непроизвольно вызывает сочувствие. Заметно, что он искренне переживает случившееся. В отличие от своего отца, который на последнем судебном заседании закрывал лицо руками, демонстрируя раскаяние, а потом, выходя из зала судебных заседаний, вел себя как ни в чем не бывало. Но, увы, Артем Красулин взрослый человек, и ему придется расплачиваться за уголовную историю, в которую его втянул отец, чтобы обезопасить себя и вовремя «сесть в самолет». Это как раз та история, когда сын за отца отвечает. © «Петрозаводск говорит»