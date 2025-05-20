Учредителя «Диетгрупп» Мишичева отправили в колонию общего режима

Петрозаводский городской суд вынес решение по уголовному делу учредителя скандальной фирмы «Диетгрупп».

Станислава Мишичева обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Обвинение потребовало отправить его на 4 года 8 месяцев в колонию общего режима и назначить ему штраф в 980 тысяч рублей. Защита настаивала на условном наказании.

Сам Мишичем признал вину, сотрудничал со следствием и возместил республиканской больнице ущерб в размере 14, 255 млн рублей.

Только что судья Оксана Булаева вынесла обвинительный приговор. Мишичева приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 900 тысяч рублей. Мишичева взяли под стражу в зале суда. © «Петрозаводск говорит»