Обвинение потребовало отправить Мишичева в колонию общего режима

Уголовное дело о мошенничестве с организацией питания в больнице рассматривают сегодня в Петрозаводском городском суде.

В мошенничестве обвиняют учредителям компании ООО «Диетгрупп» Станислава Мишичева. Он вину признал, сотрудничает со следствием и возместил республиканской больнице ущерб в размере 14, 255 млн рублей.

В суде обвиняемый сказал, что раскаивается и полностью признает свою вину. Мишичев понял, что, когда речь идет о бюджетных деньгах, то на них как на мед слетается, кто ни попадя. По его словам, компанию «Диетгрупп» стали воспринимать как кормушку.

Кто были эти люди, он, естественно, не сказал, так как эти имена, возможно, станут фигурантами уголовных дел.

Обвинитель Максим Геньба попросил суд назначить наказание в виде 4 лет 8 месяцев реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в 980 тысяч рублей. Сторона защиты просила не лишать Мишичева свободы, а назначить ему условное наказание.

Приговор, как ожидается, огласят сегодня. © «Петрозаводск говорит»