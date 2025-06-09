Суд вынес приговор по громкому делу Виталия Красулина

9 июня судья Петрозаводского городского суда Наталья Соколова огласила приговор по уголовному делу бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина.

Прокурор просил суд назначить экс-депутату наказание в виде реального срока - 5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 12 млн рублей, запретить на 5 лет занимать государственные должности в органах власти. Слова стороны обвинения вызвали слезы у Красулина.

В последнем слове бывший парламентарий сказал, что полностью осознал вину и попросил не лишать его свободы.

В итоге судья городского суда приговорила Красулину к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 9 млн рублей. © «Петрозаводск говорит»