30 сентября 2025, 11:21
Происшествия

Верховный суд Карелии смягчил приговор Виталию Красулину

Бывший депутат парламента Карелии сказал, что виноват во всем сам и будет плакать
Красулин
фото «Петрозаводск говорит»

30 сентября в Верховном суде Карелии рассмотрели апелляционные жалобы на приговор Петрозаводского городского суда в отношении бывшего депутата Законодательского собрания региона и известного предпринимателя Виталия Красулина. Напомним, суд отправил бизнесмена в колонию строгого режима на 4 года и штрафу в размере 9 млн рублей.

Адвокат Михаил Ямчитский считает, что приговор Красулину излишне суровый, так как суд не учел его активное содействие в раскрытии других преступлений.

К тому же адвокат со ссылкой на следствие представил документ, подтверждающий, что в настоящее время Красулин продолжает помогать следствию в раскрытии преступления, касающегося получения бывшим мэром Владимиром Любарским взятки в особо крупном размере.

В суд был представлен приговор Артему Красулину, сыну осужденного, который был признан виновным тоже за взятку сотруднику ФСБ. В данном случае важно, что состав преступления Артема Красулина был переквалифицирован с дачи взятки на посредничество. Это может повлиять и на приговор Красулину, так как исчезает обвинение в преступлении, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Ямчитский считает, что в действиях Красулина по даче взятки не было корыстных мотивов, так как он беспокоился, что против него участники операции, связанной с организацией питания пациентов республиканской больницы, дадут показания. Адвокат просил суд назначить Красулину наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Прокурор просил оставить приговор Петрозаводского суда без изменения. Виталий Красулин в последнем слове сказал, всю свою жизнь ничего не просил ни от государства, ни общества. Он сказал, что во всем виноват сам, но просил суд смягчить приговор. В конце речи, сказал, что теперь будет плакать и действительно заплакал.

В результате судебная коллегия Верховного суда Карелии изменила приговор, смягчив его. Согласно апелляционному определению, Красулину сократили срок пребывания в колонии строгого режима до 3 лет 6 месяцев. Он должен заплатить штраф в 9 млн рублей.

