Петрозаводский городской суд вынес приговор Родионову за убийство

Текст, фото: Антонина Кябелева

29 декабря судья Петрозаводского городского суда Оксана Тарлыкова огласила приговор по громкому уголовному делу, год назад шокировавшему жителей республики: бывший полицейский убил женщину-адвоката. Подсудимый Евгений Родионов сказал последнее слово. Прокурор Сергей Спиридонов, посчитавший вину Родионова в убийстве Ирины Ивачевой полностью доказанной, запрашивал жесткое наказание – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

За два дня до приговора — в пятницу, 26 декабря — Евгений Родионов и его защитник Виктор Бережной приняли участие в последних прениях сторон. Выступление Родионова длилось более часа: он принес с собой толстую тетрадь, в которой в подробностях изложил свою версию произошедшего. Послушать его в зал судебных заседаний пришли родственники и друзья.

«Это трагедия и стечение обстоятельств. Я не преступник и не убийца. Я оступился. Но нельзя всех под одну гребенку. Признаю факт причинения смерти. Но я не планировал это преступление»,

- заявил в суде Евгений Родионов.

Убийство Ирины Ивачевой поражает своей нелепостью. Если к насильственной смерти человека, вообще, применимо это слово. Кажется, то, что произошло с женщиной, не должно было случиться ни при каких обстоятельствах. Истинную причину, или то, что послужило триггером к насилию, знает только Родионов. Ирина уже не расскажет, почему ее бывший коллега, с которым ее когда-то связывали романтические отношения, вдруг решился перейти черту. Евгений Родионов, любящий отец двоих детей, у которого на момент убийства была невеста, и который планировал создать другую семью, тоже не создает впечатление злодея.

Евгений Родионов и Ирина Ивачева вместе работали в полиции. Служебный роман завершился бурным разрывом отношений. Ирина, по словам подсудимого, даже пыталась ворваться в его квартиру, чтобы поговорить с женой. Но было это очень давно. Расстались они двенадцать лет назад. Оба уволились из полиции. Ивачева переехала в Москву и занялась адвокатской практикой. Родионов занялся изготовлением мебели, а вечерами выступал в составе арт-группы в петрозаводском ресторане «Ели-пели».

Их отношения возобновились в 2022 году. Если верить Евгению Родионову, он вовсе не стремился возвращаться в прошлое, но Ирина проявила настойчивость, а он не смог устоять. Ивачева часто приезжала в Петрозаводск, чтобы навестить родителей, младшую сестру и друзей. В пересказе Родионова, который с подробностями вспоминал в суде нюансы их отношений, он представал как мягкий слабохарактерный мужчина, которым Ирина «крутила», как хотела.

Адвокат Родионова Виктор Бережной

23 ноября 2024 года около двух часов ночи Ивачева, рассказал подсудимый, попросила ее забрать. Родионов уточнил адрес, куда подъехать. Ирина не ответила, позднее сообщив, что подъезжать не нужно. Родионов при этом домой не поехал, а отправился в район, где живет подруга Ивачевой. По его версии, он таким образом пытался обезопасить «свое душевное спокойствие», чтобы избежать на следующий день выяснения отношений. Примерно через час Ирина Ивачева сообщила, что находится в ресторане «Ели-пели», но заезжать за ней не надо. Тем не менее, Родионов поехал к ресторану и стал ее ждать, так как понимал, что заведение в любом случае скоро закроется. Из ресторана Ивачева вышла с женщиной по имени Надя и молодой парой студентов, которая направлялась в ночной клуб. Родионов развез приятелей Ирины, и они отправились домой к подсудимому.

По словам Родионова, Ирина была в хорошем настроении, хоть и явно перебрала с алкоголем. Она попросила остановиться, так как хотела подышать воздухом. Родионов заехал на площадку в районе лыжни на Фонтаны, Ирина вышла из машины. Как уверяет подсудимый, неожиданно женщина решила пойти пешком, а он пытался ее остановить. Родионов сказал, что Ивачева поскользнулась, и упала на спину рядом с машиной. Он пытался ее поднять, но тоже упал, случайно ударив коленом по лицу жертвы. Евгений уверяет, что не бил Ирину.

По версии Евгения Родионова, Ирина стала обвинять его в том, что он ее ударил, и угрожать его семье. «Я не знаю, что на меня нашло. Я как с цепи сорвался», - признавался подсудимый. По его словам, он хотел, чтобы Ирина замолчала:

«Когда все закончилось, когда настала тишина, я очнулся, а рука на шее. Я руку отдернул, но уже было поздно».

Он завернул труп в упаковочную полимерную пленку и разместил на заднем сиденье автомобиля. Тело женщины он отвез в район деревни Падозеро, облил его легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и засыпал землей.

Выступая в прениях сторон, Сергей Спиридонов настаивал на том, что было совершено умышленное убийство. Другими словами, он опроверг версию подсудимого о том, что тот действовал в состоянии сильного душевного волнения. Прокурор сослался на показания одного из свидетелей, утверждавшем, что в разговоре с подсудимым у того проскальзывала мысль об убийстве Ивачевой. По мнению Спиридонова, главным мотивов был страх Родионова, что об интимных отношениях с Ивачевой узнает на тот момент уже бывшая супруга подсудимого, что повлияет на его отношения с детьми. Изначально в поисках Ивачевой принимал участие Родионов. Впоследствии, отметил прокурор, подсудимый менял свои показания в зависимости от результатов судебно-медицинской экспертизы.

Сестра жертвы Ольга Волкова считала, что Родионов заслуживает максимально жесткого наказания:

«Когда было объявлено, что Ирина пропала, вместо того чтобы сознаться, он просто начал якобы помогать в поисках, тем самым разведывать, что нам известно, что не известно. Я считаю, что он осознавал, что делает, и пытался избежать наказания».

Сестра погибшей Ольга Волкова

Особенно Волкову поразило, что тело ее сестры Родионов попытался сжечь: «Я считаю, что это издевательство над телом, оно было изуродовано до такого состояния, что мы элементарно не могли проститься с сестрой, и родители не могли проститься со своим ребенком».

Волкова подала гражданский иск на возмещение морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Она подтвердила, что получила от подсудимого 369 тысяч рублей, и согласилась принять от Родионова его автомобиль.

Судья Оксана Тарлыкова вынесла приговор: девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, а также 2 млн 600 тыс рублей Родионов должен выплатить семье погибшей.