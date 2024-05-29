Обвиняемого в даче взятки Виталия Красулина арестовали до 27 июля

Судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков вынес решение по избранию меры пресечения для Виталия Красулина. Депутата Законодательного собрания Карелии обвиняют в даче взятки.

Заседание проходило в закрытом режиме. Оно началось в 11 утра, а решение приняли ближе к трем часам. Сторона защиты просила суд избрать для парламентария домашний арест, но Мерков вынес решение об аресте. Красулин проведет под стражей до 27 июля.

Как передает из суда корреспондент «Петрозаводск говорит», супруга парламентария просила его держаться, думать о себе и обещала приходить на свидания.

Сегодня также будут определять меру пресечения для 36-летнего сына Красулина Артема. Его также подозревают в даче взятки. // фото «Петрозаводск говорит»