Жительницу Карелии обманули при покупке щенка корги

Мошенники обманули сегежанку, которая хотела приобрести породистого щенка. 48-летняя женщина нашла объявление о продаже корги в Сети и позвонила по указанному там номеру.

После этого женщина перевела продавцу около 16 тысяч рублей, но тот сказал, что деньги не поступили и попросил повторить перевод. Сегежанку эту не смутило. В итоге продавец получил двойную оплату и перестал отвечать на звонки, щенка женщина так и не получила. Полиция проводит проверку. // фото freepik.com