Молния ударила в столб рядом с колонией в Карелии, начался пожар

Молния ударила в электрический столб на улице Карельская в Надвоицах вблизи исправительной колонии №1 и жилых домов. Загорелась сухая растительность, сильный ветер разнес пламя по территории. Инцидент случился вечером 28 мая, сообщили в УФСИН по Карелии.

Пожар увидели сотрудники поста видеоконтроля колонии и сообщили в дежурную часть ИК-1, оттуда вызывали пожарных.

С огнем боролись до приезда пожарных сотрудники колонии. Они помогли пожилому мужчине отключить и вынести из дома газовый баллон, отогнали его машину и организовали эвакуацию местных жителей в опасной зоне. В итоге удалось избежать серьезных последствий.

В УФСИН собираются поощрить сотрудников. // фото пресс-службы УФСИН по РК