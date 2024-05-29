29 мая 2024, 14:07
Происшествия

Студентка из Карелии встретилась с бывшим и стала жертвой преступления

В Сортавале раскрыта кража денег с банковского счета

В полицию Сортавалы обратилась студентка. Она рассказала, что с ее кредитной карты пропали 69 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оперативники выяснили, что перед исчезновением денег девушка встречалась со своим бывшим молодым человеком. Когда она отошла, мужчина взял телефон и перевел деньги со счета потерпевшей на свои счета. Средства он потратил на личные нужды.

24-летний житель Сортавалы признал свою вину. Он обещал возместить ущерб. По факту кражи со счета возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Danny G

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новости Карелии