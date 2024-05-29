Разыскиваемый в Карелии мужчина может скрываться среди бездомных

В Карелии продолжается розыск уроженца поселка Чална-1 Олега Левика 1986 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, мужчина из Прионежского района подозревается в совершении имущественного преступления. Сейчас он может находиться среди людей без определенного места жительства.

Всех, кто узнал этого человека и знает, где он находится, просят звонить по номеру телефона: 8 911 660 57 27 или в дежурную часть 8 8142 57-96-16, 739-638. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК