Мужчина госпитализирован после массовой аварии в Петрозаводске

Утром 28 мая в Петрозаводске произошла авария с участием трех автомобилей. Один человек оказался в больнице, сообщает пресс-служба ГАИ города.

Инцидент случился в 10 часов на пересечении улиц Ломоносова и Ульянова. По данным ведомства, 36-летний водитель автомобиля ГАЗ при проезде по второстепенной дороге не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, который двигался по главной дороге. После этого ГАЗ отбросило на автомобиль Hyundai Solaris, который ехал по встречке.

В результате ДТП травмы получил 55-летний водитель Lada Vesta. Мужчина был госпитализирован. Транспортные средства получили серьезные повреждения. // Фото ГАИ Петрозаводска